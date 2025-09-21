Así puedes preparar tu móvil para el cambio de hora

A lo largo del año, nos vemos obligados a cambiar la hora hasta en dos ocasiones. Una en la llegada del verano, en la que los días se alargan y otra con la llegada del otoño, cuando los días son más cortos. Este último cambio se realiza coincidiendo con el fin del mes de octubre, momento en el cual retrasamos el reloj una hora. A continuación, te contamos cómo preparar tu móvil para el cambio de hora

Todo listo para recibir al invierno y su horario

Como cada año, la fecha elegida para el cambio de hora parando del horario de verano al de invierno es el último fin de semana de octubre. Un momento, que no es bien recibido por los amantes del verano, ya que al retrasar una hora perdemos horas de sol y esto hace que anochezca más pronto.

Apple: Horario y dónde ver la presentación de novedades en iPhone y productos de Apple hoy en directo | Unsplash

Un cambio que siempre ha suscitado cierto debate, que se reaviva cada año llegado el momento. Para muchos el cambio no supone un gran problema, sobre todo para aquellos que sus dispositivos están ajustados para llevar a cabo el cambio de forma automática, ya que sus móviles están sincronizados con la red del operador telefónico. Aunque esto sucede en la mayoría, todavía son muchos los dispositivos y usuarios que tienen que pasar del cambio manual al automático.

Para que la configuración de la hora de forma automática en Android solo hay que seguir los siguientes pasos:

Accede a los ajustes del teléfono.

del teléfono. Dependiendo de fabricante de nuestro móvil, debemos localizar la opción “ administración general” o “ sistema ”

o “ ” Aunque siempre es más fácil usar la herramienta de búsqueda para buscar la opción “fecha y hora”

Donde debemos asegurarnos de que están activas las opciones “zona horaria automática” y “fecha y hora automáticas”

Si eres usuario de iOs tendrás que seguir los siguientes pasos:

tendrás que seguir los siguientes pasos: Abre los ajustes y localiza la opción “ general ”

” Selecciona “fecha y hora”

Del mismo modo, comprueba que está activado el “ajuste automático”

De esta forma, llegado el momento, no tendremos que preocuparnos de hacerlo manualmente.

Algo que sucede sobre todo en dispositivos que no cuentan con conexión a Internet, no son inteligentes o son analógicos.

Al mismo tiempo, tendremos que asegurarnos de que el cambio se produce en los dispositivos que tenemos sincronizados con nuestro móvil, como relojes inteligentes, tabletas o pulseras de actividad. Si esta no cambia de forma automática, podemos llevar a cabo una comprobación abriendo la app del dispositivo, desactivando y activando el bluetooth. Al mismo tiempo que a través de opciones de configuración como “sincronizar” o “actualizar datos” podemos conseguirlo. Aunque si este procedimiento falla, siempre podemos reiniciar ambos dispositivos, actualizar el firmware y la aplicación de los dispositivos. Si el problema persiste no nos quedará otra que acudir al soporte técnico del fabricante.