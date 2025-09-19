Esta es la frecuencia con la que debemos orinar al día y cuántas visitas al baño son "demasiadas"

Aunque ir al baño con mayor frecuencia puede parecer inofensivo, especialmente si tenemos en cuenta el consejo de "dos litros de agua al día" que la mayoría de los adultos intenta seguir, los expertos han advertido que en la mediana edad hay una cantidad de veces que no debería superarse. Te contamos los detalles.

Tal y como recoge el medio Daily Mail, según los expertos, no se debe ir al baño más de nueve veces al día, ni menos de seis. De hecho, ir al baño más de diez veces al día podría ser un signo de graves problemas de salud como infecciones de orina, diabetes o incluso cáncer de vejiga.

Infección de orina | iStock

Según Hamid Abboudi, cirujano urólogo especializado en infecciones urinarias, si bien un aumento en la frecuencia urinaria en la adolescencia, como resultado de desequilibrios hormonales desencadenados por la pubertad, generalmente "no es nada de qué preocuparse", si la micción frecuente continúa hasta la edad adulta, las infecciones urinarias, la diabetes y, en casos raros, el cáncer de vejiga podrían ser los culpables.

A medida que envejecemos, los músculos de nuestra vejiga se deterioran y se debilitan, lo que aumenta el riesgo de incontinencia de urgencia y provoca viajes más urgentes al baño.

Según el NHS, la nicturia (la necesidad de levantarse regularmente por la noche para orinar) se vuelve más común a medida que dormimos, como resultado de la reducción de la hormona antidiurética (ADH), que ayuda a regular la cantidad de agua en el cuerpo. Aún así, tal y como hemos mencionado, no debería superarse la cantidad de diez veces por día.