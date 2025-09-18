iOS 26 agota la batería de los iPhone a una velocidad de vértigo

El pasado lunes por la tarde iOS 26 comenzaba a llegar a los iPhone compatibles. Ha bastado este tiempo para que los primeros usuarios hayan mostrado su descontento con el rendimiento del teléfono, sobre todo a nivel de autonomía. Esta parece que se ha desplomado justo desde el momento en el que se ha instalado la nueva versión del sistema operativo de Apple. Algo que se une a otros fallos, que algunos usuarios están experimentando, y que parece va a más con el paso de las horas.

La batería se agota rápidamente con iOS 26

No solo en redes, sino que en mi caso, en el círculo de personas cercano, son ya varias personas las que han notado que la autonomía de sus iPhone se ha desplomado desde que se han actualizado al nuevo sistema.

Ya sean modelos como los iPhone 16 o incluso iPhone 14, han notado una reducción notable de las horas que el teléfono puede permanecer encendido con una carga completa. Concretamente, estos testimonios aseguran que mientras que con iOS tras un intervalo de uso similar, contaría con alrededor de un 75% de batería restante, en el caso de iOS 26 esta es de alrededor del 40% o 45%, por lo que la reducción de autonomía es notable.

Comunicado de Apple

La propia compañía se ha hecho eco de estos problemas, y ha reconocido que existen problemas en el nuevo sistema operativo. Para Apple, estos problemas de autonomía se explican por la adaptación del teléfono al sistema operativo tras la instalación. Esto implica una reducción de la autonomía, así como un aumento temporal de la temperatura.

Los nuevos iPhone 17 | Apple

Otros procesos, como indexar los archivos del sistema, descargas adicionales del sistema, actualización de apps o la finalización de la instalación en segundo plano pueden estar detrás de este mayor consumo de energía. Por tanto, no hablan de que vaya a haber una actualización para solventar el problema, sino que con el paso de los días y a medida que la actualización se complete, deberían desaparecer estos problemas.

Problemas generalizados tras actualizar

Los testimonios relativos a la autonomía son numerosos en las redes, pero hay mucho más, con problemas de todo tipo sobrevenidos tras actualizarse. También en el círculo cercano hay usuarios que han comprobado cómo tras actualizar a iOS 26, su teléfono también ha reducido su rendimiento, mostrándose mucho más lento, con pantallas congeladas, y segundos en los que la interfaz se muestra perezosa.

En redes los comentarios acerca del desastre que ha supuesto la actualización para sus móviles son numerosos. Estos reportan problemas como decimos en la propia interfaz del sistema, más lenta y torpe en general. Es verdad que no solo Apple, sino en el caso de prácticamente la totalidad de fabricantes, estos problemas son habituales tras actualizar el sistema operativo. Así que solo queda cruzar los dedos, y que con el paso de los días, los iPhone poco a poco vayan ajustando la demanda de energía, a medida que la exigencia de recursos de hardware se reduce.