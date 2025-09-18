¿No puedes restablecer un móvil con Familily Link? Prueba esto

Una de las herramientas de control parental más populares entre los usuarios es Family link. Esta permite supervisar el uso de los dispositivos móviles por parte de los más pequeños de la casa. De manera que pueden usarlos de una forma controlada. Tomar el control del dispositivo nos permite controlar la actividad y el tiempo de uso e incluso restablecer el dispositivo, en cualquier momento, te contamos cómo.

Restablece el móvil de tu hijo con Family link

Una de las ventajas del uso de aplicaciones de control parental, como la de Google, es que tenemos el dispositivo bajo nuestro control. Librarse de este es casi imposible desde el dispositivo tutelado. De manera que si tenemos que restablecer los ajustes de fábrica por un problema no podremos hacerlos desde el propio dispositivo.

Google Family Link | Google

Solo tenemos la opción de llevar a cabo este tipo de acción desde nuestro propio móvil accediendo a la app. Antes de iniciar el procedimiento, es necesario hacer una copia de seguridad para no perder los datos, al mismo tiempo que asegurarnos de que disponemos de batería suficiente para completarlos de forma segura. Con estos aspectos controlados podemos proceder.

Para restablecer el teléfono, abre la app Family link y sigue los siguientes pasos:

y sigue los siguientes pasos: Selecciona el usuario al que hayamos asignado el dispositivo de la lista de perfiles.

En el menú pulsa la opción “controles”

Si cuenta con varios dispositivos supervisados, selecciona el dispositivo en cuestión.

Accede al ajuste “configuración del dispositivo” donde encontramos la opción “restablecer dispositivo y borrar datos”

donde encontramos la opción Con esto dará comienzo el proceso de restablecimiento.

Llevar a cabo este procedimiento implica que todos los datos se borrarán y eliminarán del dispositivo. Por lo que tendremos que volver a configurar todos los aspectos del móvil como si de uno nuevo se tratará. Para continuar supervisando el dispositivo, tendremos que volver a instalar de nuevo la app. Aunque siempre tenemos la opción de restaurar la copia de seguridad eligiendo lo que queremos incluir. Si no queremos seguir supervisando el dispositivo, es necesario el restablecimiento del mismo siguiendo los pasos anteriores. Para borrar por completo el dispositivo, y en esta ocasión no instalaremos la app de control parental, lo que supondrá que se podrá usar el teléfono con toda libertad, sin que nadie controle ni el tiempo de uso, ni las apps que se instalarán entre otras cosas.

Llegados a este punto, debemos recordar, que otra de las funcionalidades que incluye Family link es la posibilidad de saber en todo momento, donde se encuentra el dispositivo. Al mismo tiempo, podemos supervisar las apps que se instalan y vigilar el tiempo de uso. También podemos optar por bloquear el dispositivo y desbloquearlo en función de nuestras necesidades, como establecer un horario y tiempo de uso. Al limitar el contenido y el uso de ciertas aplicaciones, mantendremos a nuestros hijos alejados de muchos de los riesgos a los que nos enfrentamos hoy en día, minimizando así el impacto de estos dispositivos en su aprendizaje y haciendo un uso inteligente de los mismos