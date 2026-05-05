Filtradas las principales novedades de iOS 27 y sus nuevas funciones de IA

El próximo mes de junio, en apenas cinco o seis semanas, Apple presentará iOS 27 en el WWDC 2026, su conferencia de desarrolladores, que este año se centrará no solo en el sistema operativo, sino también en todo lo que la IA hará por fin por los usuarios de los dispositivos de Apple. Y es que la relación de Apple con la IA ha sido muy difícil desde que en 2024 anunciara el nuevo Siri, ahora sí, por fin parece que los usuarios de Apple tendrán un asistente de voz a la altura. Ahora uno de los principales analistas del entorno de Apple nos ha avanzado las principales novedades con las que llegará el nuevo sistema operativo.

Todo lo que anunciará Apple junto a iOS 27

Mark Gurman, que como sabéis es el principal analista en la órbita de Apple, ha desvelado cuáles serán las principales novedades que los californianos mostrarán durante la keynote, y la realidad es que se trata de un auténtico Deja Vu. Porque sí, otra vez la IA será la protagonista, y sobre todo su integración en Siri y en todos los rincones del sistema operativo.

Se confirma que la asociación de Apple con Google es el motor del nuevo Siri, que estará alimentado por el núcleo de Google Gemini. Estas novedades de IA las veremos no solo en iOS 27, sino también en iPadOS 27, macOS 27 y visionOS 27, los otros sistemas operativos que compartirán fondo con el sistema operativo para los smartphones. Aunque suene a una vieja melodía que nos repiten una y otra vez, la realidad es que Siri será la protagonista de nuevo.

Ya que por fin será un asistente al nivel de sus competidores, por supuesto de Gemini, pero también de ChatGPT o Claude, y ofrecerá una manera más natural y cercana de hablar con el smartphone. Tendrá la capacidad de procesar mejor el contexto del usuario accediendo a los datos del dispositivo

A modo de ejemplo, para hacernos una idea, Siri podrá localizar un documento que alguien envió la semana anterior sin que el usuario tenga que buscarlo de forma manual, o leer el billete de vuelo de un familiar en el correo electrónico para combinarlo con información actualizada de vuelos en tiempo real. Siri estrenará una aplicación propia parecida a la app Mensajes en la que se guardará el historial de todas las conversaciones, buscando asemejarse al formato de competidores como ChatGPT.

El asistente también servirá como intermediario para conectarse a modelos de IA de terceros, integrando opciones como Gemini, Claude o el propio ChatGPT. Por otro lado, la fotografía con los iPhone también va a dar un salto importante, ya que su cámara va a estrenar un nuevo modo de disparo centrado sobre todo en la inteligencia visual, o lo que es lo mismo, utilizar herramientas de IA para que el iPhone gane contexto de lo que le rodea de verdad.

El teléfono podrá obtener todo tipo de información del entorno que le rodea, logrando traducir carteles, crear eventos directamente en el calendario e incluso interpretar la información nutricional de las etiquetas de cualquier alimento que pongas delante de su cámara de fotos.

Por otro lado, la galería de imágenes incluirá nuevas opciones de edición con inteligencia artificial, una de ellas será la de Extender, que amplía los bordes de la foto generando contenido nuevo; Mejorar, que ajusta la calidad e iluminación con un solo toque, y Replantear, útil para modificar perspectivas y encuadres en fotografías espaciales.