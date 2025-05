La IA hará magia en tu Samsung para transformar tus fotos en vídeos

La inteligencia artificial es sin duda alguna la gran protagonista de la mayoría de funciones que llegan a nuestros smartphones. Los fabricantes se han enfrascado en una carrera frenética por ofrecer las novedades más sorprendentes. Samsung es uno de los fabricantes que más ha apostado por la IA, gracias a Galaxy AI. Este es un ecosistema de inteligencia artificial ya maduro que ahora nos ofrece nuevas y sorprendentes funciones. Es el caso de la nueva función que está por llegar a los teléfonos de Samsung, y que hará maravillas con las fotos de nuestra galería.

Transforma fotos en vídeos

Una nueva filtración nos ha mostrado cómo puede llegar a transformar nuestras imágenes esta herramienta. Más que mostrar, ha avanzado la siguiente gran funcionalidad que estrenará Galaxy AI. Y que no será otra que transformar una foto en un vídeo con vida propia. Esto obviamente no es algo totalmente nuevo, ya que hemos visto muchas herramientas de IA que ya lo hacen, aunque no están al alcance de todos los usuarios, eso es verdad.

Pero aquí la diferencia es que al integrarlo en Galaxy AI, Samsung pondría al alcance de los usuarios una función única en los smartphones actuales, al menos si queremos que esté integrada de forma nativa en el teléfono. Por tanto, esta función permitirá seleccionar una imagen estática, ya sea la última foto que has hecho con la cámara, o bien una vieja foto escaneada de un familiar, y darle vida gracias a la inteligencia artificial.

Hace unas horas precisamente hablábamos de una función interesante que preparaba Google Fotos, y que permitiría transformar las fotos de nuestra galería en auténticos iconos de la animación, como pueden ser el Anime, el estilo de Pixar y otros muchos. En el caso de esta nueva función de Samsung, lo normal es que la conozcamos en la próxima versión de la capa de personalización, One UI 8, ya que ahora mismo estamos en pleno proceso de despliegue de One UI 7, y esta función de momento está oculta y no se ha podido ver en acción tan siquiera.

Los vídeos que creará esta nueva herramienta serán cortos, no esperemos un cortometraje basado en las personas que aparecen en ella. Pero obviamente puede ser el tiempo suficiente para volver a ver la expresión de una persona que hace muchos años que perdimos, o ver un lugar en movimiento que hace mucho tiempo que no visitamos. O simplemente para pasar un momento divertido con un aspecto más realista que el que nos da la propia foto en sí.

Obviamente, la IA no será perfecta, y seguro que por el camino nos regala algunas animaciones extrañas y ciertas alucinaciones, pero es algo con lo que ya contamos desde luego. Sea como fuere, parece que Samsung seguirá liderando la implementación de la IA en nuestros smartphones con Galaxy AI, obviamente con la ayuda inestimable de Google, que ha llevado a sus móviles también a Gemini.