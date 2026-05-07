Tu Google Pixel ya puede descargar la actualización de mayo, ¿qué novedades hay?

Fiel a su cita, Google ha lanzado una nueva actualización para sus Google Pixel, es la del mes de mayo, y como es lógico, llega con algunas novedades interesantes. No esperemos una revolución en el sistema, pero sí algunas características útiles que mejoran nuestro día a día. Unas novedades que vamos a repasar y que sin duda mejorarán la experiencia con los teléfonos de los de Mountain View, que están más cerca que nunca de conocer oficialmente todas las novedades de Android 17 en el Google I/O.

¿Qué novedades hay?

La nueva versión es la CP1A.260505.005, y básicamente está dedicada a resolver fallos que existían en las anteriores versiones. Técnicamente no hay ninguna función nueva, pero sí varias mejoras que Google ha compartido en el changelog de la actualización. El primero de ellos tiene que ver con la carga inalámbrica.

Se ha solucionado la velocidad de carga lenta cuando la batería se encuentra con una carga de entre el 75% y el 80%. También hay solución a problemas conocidos en el uso de la cámara de fotos. Y es que parece ser que en algunos casos la aplicación de cámara podía congelarse mientras se gababa vídeo y además ajustaba el nivel de zoom. Por tanto estos problemas con la cámara ya se han tenido que solucionar.

En lo referente a la visualización de la propia pantalla, se ha solucionado un problema que causaba un punto blanco parpadeante persistente o ruido visual en la parte superior de la pantalla en ciertas condiciones. También solucionan un problema que podía llegar a mostrar borrosa la pantalla, congelarse, o incluso mostrar líneas de ruido, al fin y al cabo molestias visuales que no ocurrían a todos los usuarios, pero sí a muchos.

También se resuelven problemas relacionados con el teclado del sistema operativo. Y es que en las anteriores versiones se ha llegado a ver congelado o mal posicionado en algunas apps, haciendo más difícil poder escribir con todos los caracteres. Los dispositivos que ya están recibiendo esta actualización son los siguientes:

Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9A, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL, Pixel 10 Pro Fold, y el nuevo Pixel 10A. En un par de semanas se celebrará el Google I/O 2026. Una cita donde conoceremos de forma oficial al nuevo Android 17, última versión del sistema operativo. Muchos usuarios ya están usando esta versión en forma de Beta, pero será a partir de este evento en Mountain View cuando por fin se pueda instalar la beta más estable del sistema operativo, como no, cargado de novedades de IA.