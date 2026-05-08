Google Fotos: así funciona la nueva herramienta de IA para mejorar tus fotos

Una de las aplicaciones más populares para la organización y almacenaje de nuestras imágenes y recuerdos, quizás sea Google Fotos. una app que ha ido evolucionando a lo largo de los años, llegando a convertirse además en una herramienta de edición profesional al alcance de todos. A continuación, te contamos cómo ha cambiado una de sus funcionalidades más usadas.

Mejora tus imágenes con la ayuda de la inteligencia artificial

En el caso de esta herramienta su cambio no solo ha supuesto un cambio estético, sino que la antigua herramienta mejora, se ha convertido en un software que interpreta y procesa la imagen. En forma de nueva funcionalidad, la cual la conoceremos a partir de ahora como AI Enhance. El antiguo “mejorar” aplicaba una serie de algoritmos fijos y de forma global. De manera que todos los ajustes en la luz, el color o en el enfoque se aplicaban por igual en toda la imagen, sin discriminar aquellas partes de la imagen que no necesitaban las correcciones.

Este es el resultado de aplicar AI Enhance | TecnoXplora

Algo que con la llegada de “AI Enhance” cambia por completo, ya que es capaz de identificar objetos, personas, fondos, así como las condiciones de iluminación, color o nitidez. De manera que no aplica el ajuste a todo, sino que puede aplicar ajustes precisos de exposición, reducción de ruido y balance de color solo donde es necesario.

La edición de imagen era un trabajo reservado a los profesionales, con conocimiento en fotografía y retoque fotográfico. Con la llegada de la tecnología y la inteligencia artificial, este tipo de trabajo no solo es más sencillo, sino que además podemos hacerlos de forma automática. Con funciones como AI Enhance, una función que podemos usar y aplicar a nuestras fotos sin necesidad de conocimientos técnicos. Y que podemos usar siguiendo estos sencillos pasos.

Localiza la imagen que quieres editar en Google Fotos.

Para acceder al modo edición, toca el ajuste en la barra deslizante en la parte inferior de la pantalla.

en la barra deslizante en la parte inferior de la pantalla. Dentro del apartado ajustes rápidos, localiza la opción “AI Enhance” y pulsa sobre el botón.

y pulsa sobre el botón. De esta forma, en cuestión de segundos se analiza semánticamente la foto, en busca de los diferentes ajustes.

Además, nos ofrece la opción de ajustar la intensidad de mejora que queremos aplicar, deslizando el control.

que queremos aplicar, El proceso se realiza separado por zonas, de manera que podemos ver como el color del cielo recupera los detalles sin superposición, lo mismo que sucede con las zonas en sombra las cuales se iluminan de forma natural e independiente.

de manera que podemos ver como el color del cielo recupera los detalles sin superposición, lo mismo que sucede con las zonas en sombra las cuales se iluminan de forma natural e independiente. Una vez que obtenemos el resultado deseado podemos guardar una copia y comparar el resultado.

Un ajuste que pone al alcance de todos los usuarios la edición de alta calidad. Una funcionalidad creada no solo para mejorar la estética de las fotos, también rescata los detalles y emociones que antes se perdían. Creando una versión mejorada de nuestros recuerdos.