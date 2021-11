Google Play: cómo encontrar tu lista de apps y juegos deseados

El comercio online ha cambiado la forma no sólo en la que realizamos nuestras compras sino también en la manera de gestionarlas. Gracias a funciones como las listas de deseos, podemos guardar en ellas nuestras futuras compras. Te contamos que son y cómo gestionarlas en Google Play.

Listas de deseos en Google Play

Internet ha cambiado por completo nuestra forma de comprar, además de conocer los nuevos productos y sus precios sin movernos de casa, podemos crear listas con nuestras futuras compras. A menudo, nos encontramos recorriendo el catálogo de productos en las tiendas de aplicaciones y nos encontramos con futuras posibles compras. Para no perder de vista estas Google Play pone a nuestra disposición la opción “Añadir a lista de deseos”.

Aquí podemos ir añadiendo las aplicaciones que puede que nos interese comprar en un futuro. Aunque su funcionamiento es similar al carrito o cesta de la compra se diferencia de estos en que no se trata de una lista para su compra inmediata sino de mantener a mano aquellas aplicaciones que puede que compremos más adelante. Podemos usarla para realizar un seguimiento de un producto y esperar al mejor momento, aprovechando una bajada de precio, una oferta o un descuento para incluirla entre nuestras posesiones. O si llegado el momento no termina de convencernos, eliminarla de la lista sin mayor repercusión. Aunque debemos tener en cuenta es que no podemos incluir cualquier producto de los disponibles en la tienda de aplicaciones de Google. Esta opción solo está disponible tanto para aplicaciones como para juegos. Estando fuera de estos los libros y las películas. Para incluir estos productos a la lista de deseos es tan sencillo con acceder a la ventana de descarga y seguir las instrucciones:

Lista de deseos de Google Play | TecnoXplora

Una vez estamos dentro de Google Play en el producto deseado, pulsa en el icono de hamburguesa en la esquina superior de la pantalla para desplegar las opciones.

Entre las disponibles encontramos “añadir a lista de deseos”.

Pulsa sobre esta para añadir de forma automática el producto a la lista.

Sabremos que ha sido incluida, con un breve mensaje y aparece brevemente sobreimpreso en la pantalla.

También podemos sin necesidad de entrar en la descripción mantener pulsado el icono de la app o del juego y esperar que nos aparezca en menú emergente desde el cual podemos añadirlo.

Una vez hemos terminado de incluir los productos en los que estamos interesados, llega en momento de gestionar la lista de deseos. Aunque no se encuentra del todo accesible, no es difícil acceder a ella. Dentro de la propia a aplicación dirígete a tu perfil y a través de este menú siguiendo los siguientes pasos accederemos a la lista.

Una vez dentro del perfil, al cual accedemos pulsando sobre la foto de usuario, selecciona “ Biblioteca ”

” Tras desplegar una nueva ventana de opciones elegimos “lista de deseos” para acceder a su contenido.

En su interior podemos ver todos los productos que hemos ido añadiendo y desde aquí podemos o bien gestionar su comprar o por el contrario eliminarnos fácilmente del mismo modo que lo hemos añadido manteniendo pulsado sobre el icono del producto y al aparecer el menú emergente pulsar sobre eliminar de la lista de deseos.