¿Tienes problemas con Android Auto? No estás solo, son numerosos
Las últimas actualizaciones han roto muchas de las características esenciales de este sistema operativo, y los conductores están desesperados.
El sistema operativo para vehículos no parece estar pasando por un buen momento, al menos sus desarrolladores no están dando en la tecla para evitar que el sistema operativo deje de dar fallos. Hemos conocido en los últimos días y horas algunos fallos importantes, que están desesperando a los usuarios, en este caso los conductores, y de los que de momento no hay mucha información sobre una resolución a la vista.
¿Qué está pasando?
Por un lado muchos conductores, desde hace una semanas, se han dado cuenta que el Android Auto sin cables, inalámbrico, se ha roto, literalmente, no funciona bien. Y decimos esto porque algo sí que funciona, el problema es que esa conexión se corta de manera reiterada, lo que da como resultado un funcionamiento errático del sistema operativo.
La realidad es que en el foro de Google vemos mensajes desde hace un mes, pero se siguen sucediendo desde hace unas horas, por lo que quiere decir que los problemas persisten. Pero todos los testimonios nos vienen a describir más o menos los mismos problemas. Ya que alertan de desconexiones inalámbricas de manera aleatoria que pueden ocurrir cada 5 o 30 minutos a lo sumo.
Eso sí, todos los mensajes coinciden en una casuística, y es que estos problemas han dado la cara después de actualizar el sistema operativo a la última versión, la 16.6.661444. Por lo que sin duda alguna estamos ante un problema que parece bastante extendido entre los usuarios de Android Auto, y que lamentablemente después de varias semanas de problemas, Google no ha podido atajar.
Otro problema tiene que ver con una de las mejores funciones de Android Auto, o al menos de las más utilizadas por los conductores. Y es que muchos se han dado cuenta de que tras la última actualización, la barra de estado de Android Auto ha desaparecido. Esto es grave porque se trata del centro neurálgico del sistema operativo, ese lugar donde se concentra la información más importante, la que no se sitúa dentro de él.
Al desaparecer la barra de estado, no podemos ver información básica, como las apps favoritas, la hora, el tiempo, la batería del teléfono, en fin, información muy importante que nos viene muy bien conocer. El problema es que no hay solución a la vista, salvo que Google de forma proactiva actualice la app y nos devuelva rápidamente la barra. Algo que puede pasar perfectamente en las próximas semanas, pero hasta entonces, entre los cortes inalámbricos y la desaparición de la barra, no pueden estar satisfechos desde luego.
Lo malo es que no se trata de la primera vez que ocurre esto, ya que hemos visto cómo estos problemas se han dado en el sistema operativo más veces de las que nos hubiera gustado. Pero esto no es nada nuevo, y ocurre en casi todos los sistemas operativos y apps, fallos que llegan con actualizaciones que se supone vienen a sumar y no a restar, pero que al final nos ofrecen todo lo contrario.
