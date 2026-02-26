VERSIÓN PRELIMINAR
Motorola inicia la beta de Android 17: así puedes inscribirte en ella
El nuevo sistema operativo de Google comenzará a llegar en breve a los primeros teléfonos de Motorola. En Europa hay dos modelos elegibles.
Hace unos días Google actualizaba sus Pixel a Android 17, en aquellos dispositivos que sus usuarios habían instalado ya previamente las betas de Android 16. Este año el sistema operativo se lanzará mucho antes de lo habitual, y por tanto todo se está acelerando a su alrededor en la misma medida. En esta ocasión comenzamos a conocer detalles sobre cómo otros fabricantes van a implementar este nuevo sistema operativo en sus teléfonos, y cuáles son los planes para desplegarlo. El primero en asomar la cabeza en este sentido es Motorola, que acaba de anunciar el inicio de su programa beta.
¿Cuándo y dónde se estrena Android 17 en los Motorola?
Pues bien, tal y como hemos conocido ahora gracias a la información oficial facilitada por el fabricante. Ahora sabemos que el programa beta de Android 17 ya es una realidad, pero tiene bastantes limitaciones por el momento. Ya que dependiendo del móvil que tengas, podrás acceder o no desde una región u otra, por lo que tienen que coincidir varios factores para que puedas disfrutar de esta beta.
Si quieres probar ya la beta de Android 17 en Europa, debes contar con un Moto G57 o un Moto G57 Power, si no es así, se puede optar a ella con un Motorola Edge de 2025, pero en este caso solo si resides en Estados Unidos. Por lo que como podéis comprobar, es algo que de momento solo está disponible en tres modelos diferentes, y en regiones limitadas. Pero al menos sí que tenemos la posibilidad de probarlo en Europa, algo que no suele ser habitual en muchos fabricantes, que suelen limitar estas pruebas a sus países de origen.
Para poder acceder a la beta, o mejor dicho, inscribirse, debes acceder a alguno de estos dos enlaces.
- Inscribirse a la beta de Android 17 para el Moto G57
- Inscribirse a la beta de Android 17 para el Moto G57 Power
Para poder enrolarse tendremos que facilitar el IMEI de nuestro smartphone a Motorola, que es el identificador con el que van a poder activar la descarga de la versión beta del sistema operativo. Obviamente, antes de sumarnos a ella debemos de ser conscientes de que la actualización al ser una beta puede que sea más inestable que la versión estable de Android 16 con la que cuentas actualmente.
Pero personalmente, estoy probando ya Android 17 en su versión beta, y la realidad es que no estoy sufriendo problemas de ningún tipo. Y seguro que a muchos usuarios les compensa poder probar ya todas las novedades del sistema operativo que sufrir algún pequeño contratiempo, ya que lo normal es que sean problemas bastante leves.
Así que ya sabes, si tienes alguno de estos dos modelos, desde hoy te puedes apuntar a la beta y probar antes que nadie todas las novedades que Motorola nos tiene preparados en su capa de personalización, que aunque no es agresiva, sí que está implementando todas las novedades del sistema operativo.
