Qué es restringir a un usurio en Instagram y cómo activarlo

Instagram cuenta con varias herramientas para controlar quién puede interactuar contigo y qué tipo de contenido aparece en tu cuenta. Y Restringir en Instagram es una de las más útiles que encontrarás.

Restringir a un usuario en Instagram permite limitar sus interacciones contigo sin tener que bloquearlo y, sobre todo, sin que esa persona reciba ninguna notificación. Pero, veamos con detalle cómo funciona.

Qué pasa cuando restringes a alguien en Instagram

Cuando restringes una cuenta, Instagram aplica una serie de límites de forma discreta. La otra persona no recibe ningún aviso, por lo que, en principio, no sabrá que has utilizado esta herramienta.

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Pero, como verás, hay todo tipo de restricciones (de ahí su nombre). Por ejemplo, si una persona restringida comenta una de tus publicaciones, ese mensaje solo será visible inicialmente para ella. Tú podrás decidir si quieres verlo, aprobarlo para que aparezca públicamente, eliminarlo o simplemente ignorarlo.

Además, dejarás de recibir notificaciones relacionadas con los comentarios de esa cuenta. Y ten en cuenta que la persona restringida tampoco podrá saber si estás conectada o conectado en ese momento.

Del mismo modo, no verá si has leído sus mensajes privados. Sus nuevos mensajes pueden aparecer dentro del apartado de solicitudes, en lugar de mostrarse directamente en tu bandeja principal.

Instagram también limita algunas formas de interacción adicionales. Por ejemplo, una cuenta restringida puede perder la posibilidad de mencionarte o etiquetarte en determinadas publicaciones, así como de crear un remix utilizando tu contenido.

Cómo restringir a un usuario en Instagram paso a paso

Puedes restringir una cuenta directamente desde su perfil siguiendo estos pasos.

Abre la aplicación de Instagram en tu móvil.

Busca el nombre de la persona que quieres restringir y entra en su perfil.

Pulsa el icono de los tres puntos situado en la esquina superior derecha.

Toca la opción Restringir.

Confirma la acción pulsando Restringir cuenta, en caso de que Instagram muestre una pantalla de confirmación.

También puedes hacerlo desde una conversación privada:

Pulsa el icono de mensajes situado en la parte superior derecha del feed.

Entra en el chat de la persona que quieres restringir.

Toca su nombre en la parte superior de la conversación.

Accede a Opciones o Privacidad y seguridad, dependiendo de la versión de Instagram.

Pulsa Restringir y confirma la acción.

Para eliminar la restricción, tendrás que volver al perfil o a la información del chat y pulsar Anular restricción. La cuenta recuperará las opciones habituales de interacción, aunque tampoco recibirá una notificación sobre este cambio.