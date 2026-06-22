Alexa+ ya te permite reservar mesa en tu restaurante favorito de la forma más sencilla

Si tienes una cita en ciernes con alguien que te gusta, o vas a celebrar un cumpleaños en familia y necesitas reservar mesa para celebrarlo por todo lo alto, Alexa+ ahora está de tu parte. Y es que la nueva generación del asistente no solo es más inteligente que nunca, sino que ahora estrena en España la integración de uno de los servicios de reserva de hostelería más importantes del planeta. Esto le dota a partir de ahora de un superpoder para reservar por nosotros una mesa en miles de restaurantes de todo el mundo, y con el mínimo esfuerzo.

TheFork llega a Alexa

Y es que Amazon quiere aprovechar al máximo las capacidades de la nueva Alexa, que utiliza la IA generativa para dotar de contexto a interacciones de voz mucho más naturales. Y empieza fuerte, con la compatibilidad con TheFork, que es la plataforma más importante para realizar reservas en restaurantes de toda Europa. Ahora es compatible con Alexa para los usuarios españoles, y por tanto puedes empezar a reservar cita donde tú quieras.

La nueva Alexa+ utiliza inteligencia artificial generativa | Amazon

De momento, son los usuarios con acceso anticipado a Alexa+ quienes pueden comenzar a usar esta nueva extensión desde hoy mismo. Para poder utilizarla, se va a utilizar sobre todo una de las mejores funciones con las que cuenta el asistente, y es su capacidad para memorizar. Porque Alexa es capaz de retener información y preferencias compartidas por el usuario a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, si en conversaciones pasadas hemos mencionado que nuestro amigo Marcos es vegetariano, que prefiere ambientes informales los viernes, o que busca lugares íntimos para ocasiones románticas, Alexa+ tendrá en cuenta automáticamente todos estos datos y los cruzará con la base de datos de TheFork para sugerirnos el mejor lugar en base a ese mandato. Por tanto, podríamos hacer una petición del tipo, encuentra un restaurante para mí y para Marcos mañana por la noche.

De esta forma, Alexa+ buscará solo lugares que se adapten a las Red Flags que hemos ido dejando a lo largo del tiempo con nuestras conversaciones. Y lo mejor, que todo se lo podemos pedir a Alexa+ mientras conversamos de forma natural. Todo, desde la búsqueda hasta la reserva y los recordatorios adicionales, se puede completar en una sola charla ininterrumpida con el asistente de voz de Amazon Alexa.

Pero además, tiene conciencia ambiental, y no hablamos de sostenible, sino que utiliza el contexto de las palabras para encontrar el mejor lugar posible. Si le hablamos de que es nuestro aniversario, o una primera cita, el asistente tendrá en cuenta esa carga emocional para sugerir un lugar en un entorno más romántico, o adecuado para este tipo de celebraciones. Lo mismo si pedimos algo profesional, un brunch con amigos, Alexa nos propondrá siempre algo adecuado a ese entorno.