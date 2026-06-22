Métete de lleno en "La Roja" del Mundial 2026 con la IA de Nano Banana

El Mundial de fútbol se está celebrando en México, Estados Unidos y Canadá, y una forma de apoyar a nuestro equipo, aunque no podamos acompañarlo, es a través de redes sociales y plataformas digitales. Si quieres convertirte en un jugador o un ferviente animador en cuestión de segundos, puedes hacerlo en cuestión de segundos con la ayuda de la inteligencia artificial y Nano Banano, te contamos cómo.

Cómo crear tus propios avatares y fotos personalizadas para apoyar a tu equipo

Gracias a la llegada de nuevas tecnologías, no es necesario tener conocimientos en edición de imagen para ponernos la camiseta virtual de nuestro equipo o pintarnos con los colores de nuestra selección sin necesidad de hacerlos realmente. Con herramientas que cuentan con inteligencia artificial generativa como Nano Banano, el proceso es super sencillos, y solo tenemos que esperar unos segundos para tener una imagen generada automáticamente o interactuar con el asistente virtual para que la cree por nosotros.

Creando imágenes con Nano Banano | TecnoXplora

Gracias a la colaboración entre desarrolladores tecnológicos, como es la integración de Nano Banano en Gemini, nos ofrecen un entorno creativo completo, que no se limita simplemente a superponer una camiseta. Obtendremos imágenes precisas en las que se respeta la iluminación y el aspecto general de la imagen. E incluso podemos crear un avatar tridimensional animado, con la energía de un aficionado real.

Una herramienta al alcance de cualquier tipo de usuario, en la que solo debemos seguir los siguientes pasos para apoyar a la Roja en su camino a la final.

en su camino a la final. Abre Gemini, y busca en el menú de la izquierda la opción “ imágenes ”

y busca en el menú de la izquierda la opción “ ” Entre las sugerencias en la parte inferior de la pantalla encontramos la opción “sal al campo”, pincha sobre esta para acceder a las opciones.

pincha sobre esta para acceder a las opciones. Selecciona la plantilla que quieres usar, puedes elegir desde crear un avatar, convertirte en una figurita e incluso en un peluche, entre otras cosas.

que quieres usar, puedes elegir desde crear un avatar, convertirte en entre otras cosas. Una vez elegida tu opción preferida, sube un selfie reciente o hazte una foto.

Tras unos segundos en los que la herramienta procesa la imagen, tendrás a tu alter ego digital con la que mostrar todo tu apoyo a la selección, en cualquier entorno digital.

Una iniciativa con la que se confirma cómo ha cambiado el rol del espectador a lo largo de tiempo y con la llegada de las nuevas tecnologías. Pasando de ser un espectador pasivo a un aficionado proactivo, aunque no pueda asistir en persona a los encuentros. Esto nos permite enfundar la equipación oficial, aunque sea de forma virtual, generando animaciones en tiempo real. Con lo que además no solo se llenan las redes de contenido personalizado, sino que además se genera una identidad colectiva entre los aficionados.