Bifurcar conversación, la función más útil de Gemini ya está aquí

Casi a diario nos encontramos con novedades en lo que a la inteligencia artificial respecta. Esta se encuentra en un proceso constante de la optimización de la forma en la interactuamos con los modelos de lenguaje. Una de las últimas y más interesantes de estas nuevas funciones es la ramificación en una nueva conversación o lo que es lo mismo la bifurcación. A continuación, te contamos todo lo que debes saber.

La nueva función de Gemini que permite abrir una conversación paralela

Esta nueva herramienta recientemente añadida permite al usuario una mejor gestión de los flujos de trabajo e ideas, de una forma más eficiente, ordenada y limpia. Lo que permite al usuario abrir nuevos hilos de conversación a partir de una idea generada en un chat.

Google Gemini en Chrome | Google

De manera que podemos coger una de las respuestas específicas surgida en un chat existente y a partir de esta iniciar una nueva conversación completamente nueva e independiente, teniendo como referencia este bloque de información.

Una opción de lo más útil cuando trabajamos en proyectos largos en los que las ideas fluyen, almacenando una gran cantidad de información, almacenando en un solo chat de Gemini decenas de mensajes o que puede llegar a saturar el contexto o incluso desviar el hilo principal de la investigación. Es en este momento en el que la ramificación entra en juego aportándonos una serie de ventajas.

Especialización de tareas: Puedes dividir la conversación sin mezclar conceptos. Tratando temas totalmente distintos surgidos de una misma idea.

Ideal para el uso de Gemas: Las Gemas (las versiones o instrucciones personalizadas de Gemini) son herramientas sumamente útiles. Sin embargo, a menudo los hilos rápidos de conversación no se guardan de forma automática o permanente en el historial principal. Al bifurcar, puedes rescatar un punto crítico de tu interacción y asegurar un nuevo hilo de seguimiento estructurado sin temor a perder el progreso.

Las Gemas (las versiones o instrucciones personalizadas de Gemini) son herramientas sumamente útiles. Sin embargo, a menudo los hilos rápidos de conversación no se guardan de forma automática o permanente en el historial principal. Al bifurcar, puedes rescatar un punto crítico de tu interacción y asegurar un nuevo hilo de seguimiento estructurado sin temor a perder el progreso. Limpieza de contexto: Evitando arrastrar información antigua o irrelevante que ya no necesitas para los pasos siguientes, mejorando sustancialmente la precisión de las nuevas respuestas.

La herramienta está integrada de forma nativa en la interfaz de Gemini, por lo que solo debemos seguir los siguientes pasos para hacer uso de ella.

Abre el chat en el que estás trabajando y localiza la respuesta específica desde la cual deseas abrir el nuevo camino de investigación.

en el que estás trabajando y localiza la respuesta específica desde la cual deseas abrir el nuevo camino de investigación. Desplázate hacia la parte inferior de ese bloque de respuesta. Haz clic en el botón de opciones

En la lista desplegable, selecciona la opción que indica "Ramificar en nueva conversación"

Se abrirá instantáneamente una ventana de chat nueva. El último mensaje seleccionado aparecerá como el contexto inicial y podrás empezar a escribir nuevos prompts desde allí de manera independiente.

Transformando los chats tradicionales en un mapa mental dinámico desde que van surgiendo diferentes ramificaciones. Favoreciendo así la productividad.