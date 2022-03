Google Maps: muestra en el mapa los radares que normalmente no son visibles

Los controles de velocidad en las carreteras no están siempre a la vista. Por lo que es muy frecuente si circulamos a una velocidad superior a la permitida sin darnos cuenta de su presencia y podemos terminar siendo amonestado por ello. Es de gran ayuda conocer la ubicación de los mismos para evitar ser multado.

Mapa de los radares invisibles de la DGT

Aunque lo más recomendado es no sobrepasar los límites de velocidad no sólo para evitar las sanciones, más que nada para no ponernos en peligro ni al resto de conductores. Hay que recordar de un gran número de accidentes se producen por llevar una velocidad inadecuada, alto que es fácilmente evitable. Es cierto que hay carreteras en las que es casi inevitable y sin darnos cuenta pisamos más de la cuenta el acelerador y eso puede traernos alguna que otra multa. El parque de radares de la DGT esta no sólo en actualización sino también en crecimiento y entre ellos se encuentran los conocimos como radares invisibles. En realidad, se trata de radares veloláser, gracias a sus características suelen colocarlos en el lateral de los vehículos patrulla, sobre un trípode o incluso en los quitamiedos por lo que casi son indetectables a primera vista. Por lo que es casi imposible reaccionar a tiempo y disminuir la velocidad a nuestro paso. La mejor manera de evitarlos es conocer su posición por ello desde Social Drive han elaborado y puesto a nuestra disposición un mapa con las ubicaciones más frecuentes de estos dispositivos.

Web de veloláser | TecnoXplora

Para acceder a mapa, debemos tener instalada y abierta la última versión de Google Maps en nuestro teléfono móvil y pulsar sobre el enlace. De este automáticamente vemos como nos aparecen las ubicaciones sobre impresas sobre el mapa, pudiendo consultar la información de cada uno pulsando sobre ellos. Además, si abrimos en el enlace en el navegador web, también tendremos acceso al mapa con los radares. Este ha sido creado con la ayuda de la herramienta My Maps de Google en la que podemos crear nuestros propios mapas e implementarlos en la aplicación de GPS.

Radares en Google | TecnoXplora

Hay que tener en cuenta que, aunque el uso de este tipo de app no esta prohibido, como si lo está el uso de iniciadores, la DGT se ha posicionado en contra del uso de apps como Waze, Google Maps o Social Drive, por el uso inadecuado que hacen de estos algunos conductores. Ya que a través de estas apps incluso podríamos saber donde se encuentran las patrullas policiales con lo que sería mucho más fácil evitarlas. Debemos de tener en cuenta de que los controles de tráfico no sólo sirven a modo recaudatorio, sino son un método disuasorio para no cometer infracciones. Gracias a estos controles se evitan que se produzcan al año un elevado número de accidentes, apartando de la circulación a conductores con altas tasas de alcoholemia y consumo de drogas. Por lo que una multa a tiempo, aunque nos parezca mentira, puede salvar vidas en el futuro.