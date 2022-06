Google Maps estrena una función esencial para viajar este verano

No es la primera vez que hablamos de este tipo de funciones para Google Maps, pero sin duda como en otras ocasiones, es una de esas funciones que van llegando poco a poco a nuestros teléfonos dependiendo de muchos factores. En esta ocasión parece que se está extendiendo a más usuarios una funcionalidad esencial para este verano. Y es que los peajes pueden ser un gran disgusto en nuestra economía doméstica si no los hemos planeado con antelación. Algo que nos permitirá hacer sin problemas la app de Google, gracias a la nueva función que acaba de estrenar.

Peajes en Google Maps

Pues bien, ya es una realidad, Google Maps está mostrando ya el precio de los peajes en la aplicación. Una información que llevamos esperando en la aplicación varios años con bastante expectación. Concretamente la función se está extendiendo ahora por más de 2.000 carreteras de peaje a lo largo y ancho de Estados Unidos, India, Japón o Indonesia. Así lo ha anunciado la propia Google en sus redes sociales, que ha compartido la buena nueva para los clientes de la aplicación mapas.

De esta manera la función de peajes ahora es más completa que nunca antes. Y es que, si hasta ahora nos mostraba la ruta en peaje y nos advertía de ella claramente, ahora también se añade una información esencial, como es el coste que tendrá la ruta pasando por esa carretera de peaje. Y no una genérica, sino que se mostrará el coste exacto que tendrá cuando transitemos por esa carretera, y nos podremos hacer una idea bastante exacta de lo que nos tocará pagar cuando llegue ese momento.

En esta ocasión la mala noticia es que la función de momento no está disponible en España. De momento no sabemos si la función está limitada a los países que hemos visto antes, o solo a las carreteras de estos. Y es que a día de hoy si hacemos la prueba de una ruta con peajes en algunos países, no nos aparecen tampoco esos precios, por lo que entendemos que serán los usuarios en esos países los que tengan acceso a esta nueva información. Desde luego se trata de una información esencial para que muchos de nosotros no nos llevemos un susto en las próximas semanas, ya que este verano se presenta como el más caro de los últimos 40 años en muchos aspectos.

Sobre todo, en el de la gasolina, con precios que algunos analistas auguran podría escalar hasta los 3 euros el litro. Por tanto, si podemos controlar el gasto en peajes, mucho mejor, ya que en algunas carreteras el gasto puede ser el mismo que el de llenar un depósito de gasolina. Así que es una función que puede ser esencial para que muchos de nosotros no nos salgamos del presupuesto en las vacaciones de este próximo verano. Es de esperar que en unas semanas la función esté ya disponible en los móviles de los usuarios españoles de Google Maps.