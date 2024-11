Google Maps está adoptando un inesperado tono de color en su interfaz

Hay movimientos de las grandes tecnológicas que no los vemos venir, y este que hemos conocido ahora es uno de ellos. Y es que el color es una de las grandes señas de identidad de estas grandes empresas, y es algo que dejan patente en el diseño de sus plataformas y aplicaciones. Y ahora en Google Maps, la aplicación de indicaciones y mapas más popular del planeta, se están dando algunos cambios que nos parecen cuando menos bastante sorprendentes, como vais a poder comprobar ahora con ciertas capturas.

Un nuevo tono para sus botones

Aunque pueda parecer baladí, este cambio nos ha llamado bastante la atención, porque además no tiene demasiado sentido, salvo que se produzca en ciertas circunstancias y circunscrito a un espectro más amplio. Y es que como nos han mostrado desde el sitio 9to5Google, los botones de la aplicación están cambiando a un color poco usual en las apps de Google. Podemos ver varias capturas de pantalla donde estos botones tienen un color verde azulado, o al revés, azul verdoso.

También hay otras variantes donde se puede apreciar un color turquesa en esos botones. Estos vienen a sustituir al azul marino, así como al azul cielo, por lo que el cambio es bastante drástico, y desde luego inesperado. Un cambio que se extiende a todas las áreas de la aplicación, y que desde luego no parece atender a ninguna homogeneidad respecto de la trayectoria de la propia app y de otras de Google.

Y es que por tanto este cambio de color poco tiene que ver con los que habitualmente utiliza la aplicación de mapas, y de ahí la extrañeza respecto de este cambio. Podríamos pensar que se tratara de una nueva funcionalidad que adapte el color de los botones de la aplicación según el tema que hayamos elegido en el teléfono, algo que tendría todo el sentido, porque es verdad que Android ha evolucionado en esa dirección en los últimos años.

Pero quienes ya han podido acceder a este nuevo aspecto, no lo asocian en absoluto al propio tema seleccionado en el teléfono como desencadenante. De hecho, parece que el cambio llega por parte del servidor de Google, por lo que tampoco está asociado a una versión concreta de la app. Este cambio del servidor de momento no llega a todos los usuarios, y parece que es algo bastante aleatorio, por lo que cabe la posibilidad de que no nos llegue nunca al teléfono.

Porque no sería descartable que esta nueva imagen de Google Maps se quedara en eso, una simple prueba para algunos usuarios, y que después se vaya igual que ha venido. Desde luego no hay razón alguna para entender un cambio de este tipo si no viene acompañado de cambios más trascendentes en la aplicación. Ahora bien, hay que decir que no le sienta mal este aspecto a Google Maps, y que por tanto es bienvenido si aparece en nuestro teléfono. Renovarse o morir que dicen, y en este aspecto, el del diseño, parece que Google está optando por lo primero claramente.