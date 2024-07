Google Fotos: así es la nueva forma de liberar espacio en tu móvil Android

Los teléfonos móviles disponen cada vez de más espacio de almacenamiento, pero esto no es suficiente para que no se llene con fotos y vídeos en esta resolución. La mejor opción para almacenarlos y tenerlos siempre seguros es usando un servicio de almacenamiento como Google Fotos. El cual ha incluido una nueva forma para liberar espacio de nuestros dispositivos, te contamos cómo funciona.

Libera espacio en tu móvil desde un nuevo lugar dentro de Google Fotos

La app de Google, además de almacenar nuestras fotos y videos, se ha convertido en una de las mejores alternativas para guardarlas. Pero no solo eso, también es un potente editor y ahora también un gestor de espacio de almacenamiento. Además de otras herramientas de aplicaciones como Files, desde Google Fotos ahora podemos liberar espacio, no solo de nuestra cuenta de Google, sino que también podemos hacerlo de nuestro propio dispositivo. Algo que hasta ahora no era posible.

Liberando espacio de nuestro dispositivo | TecnoXplora

Tras realizar la pertinente copia de seguridad, ya sea de forma manual o programada, podemos liberar espacio eliminando fotos y videos ya copiados en Google fotos. Para ello, abre la app en tu móvil y sigue lo siguientes pasos:

Desde la app de Fotos, pulsa en la esquina superior derecha sobre la foto de perfil .

. De esta forma accedemos a la ventana flotante en la que encontramos la opción “ liberar espacio en este dispositivo.”

Junto a esta veremos la cantidad de espacio que liberaremos al completar el proceso.

Pulsa sobre esta opción para continuar .

. Al hacerlo nos encontramos con una nueva pantalla en la que se nos informa de que, tras realizar la copia de seguridad, tras eliminarlos podremos seguir teniendo acceso a estas, a través de Google Fotos.

En la parte inferior, encontramos el botón “liberar (GB)” donde se muestra el volumen de datos a eliminar en cada caso.

donde se muestra el volumen de datos a eliminar en cada caso. Tras pulsar el botón debemos confirmar que queremos seguir con el procedimiento, sin opción a seleccionar si queremos eliminar todo o parte de ello.

Por lo que, de un solo toque, podremos eliminar un gran volumen de información de la memoria de nuestro teléfono. Algo que, dependiendo de la cantidad de información, puede llegar a tardar unos minutos.

Debemos recordar que por defecto Google Foto guarda las imágenes con una calidad predeterminada por lo que si quieres cambiar la calidad de las imágenes debes ajustarlo previamente. Aunque no debemos perder de vista que el almacenamiento en Google Fotos es finito y que, si superamos el límite de almacenamiento, ya sea gratuito o del de nuestra suscripción no podemos completar la copia se seguridad y nos veremos obligados a realizar tareas de limpieza. Eliminando las fotos duplicadas, borrosas, capturas y todo aquello que no queramos conservar. o en su defecto ampliar nuestra suscripción para conseguir más espacio.

Además de esta nueva herramienta, siempre podemos gestionar nuestro almacenamiento desde otras de las opciones que nos ofrece la configuración de Google Fotos. Desde este apartado podemos revisar y eliminar el contenido organizado en distintas categorías como son Fotos y videos, otras aplicaciones, fotos borrosas o capturas de pantalla.