Google Fotos: ahora es más sencillo acceder a tus fotos y vídeos protegidos

La app de fotos de Google es sin duda la más popular en los móviles Android, y no mucho menos entre quienes cuentan con un iPhone. Y poco a poco Google está introduciendo interesantes novedades relacionadas con la interfaz de la aplicación, que está en constante mejora precisamente para hacer mucho más sencillo su uso. Y en eso estamos ahora, en más novedades por parte de la aplicación, que en este año se traducen directamente en nuevas opciones para acceder más fácilmente a los contenidos sensibles que podemos guardar en nuestro smartphone.

Nuevo acceso a la carpeta privada

Las carpetas bloqueadas o seguras son ya muy comunes en diferentes apps y sistemas operativos. Sirven para guardar documentos únicos e importantes de los ojos ajenos. En esas carpetas solo podemos acceder nosotros mediante datos biométricos o contraseñas, y además suelen estar ocultas para que no sea sencillo acceder a ellas. No obstante, en el caso de Google Fotos esta carpeta estaba bastante oculta dentro de la aplicación, algo que por otro lado tendría sentido que fuera así.

El nuevo diseño de la Carpeta Privada | TecnoXplora

Pero ahora Google la saca de alguna forma del anonimato, y la añade a la página de inicio de Fotos, pudiendo acceder a ella directamente desde la página principal de la aplicación. De hecho, ahora podemos ver cómo el icono de utilidades ha sido sustituido por el de Carpeta segura o bloqueada, para poder acceder directamente a ellas. Hasta ahora el acceso a esta sección era bastante complejo, como lo son otras muchas funciones que no tiene sentido alguno cómo están tan ocultas de los ojos de los usuarios.

La actualización ya está llegando a los usuarios de Google Fotos, de hecho, nosotros ya hemos accedido a ella incluso en la versión para plegables, donde podemos acceder desde el menú de biblioteca, donde podremos encontrar ahora cuatro tarjetas, de favoritos, archivo, carpeta privada y papelera. Esta carpeta privada básicamente lo que nos proporciona es un lugar donde acceder a imágenes que no queremos que aparezcan en el resto de galerías de la aplicación.

Tanto los vídeos como las fotos de la carpeta privada ya no se verán cuando nos movamos por la aplicación y desde otras que hacen uso también de su galería, por lo que esas fotos que protejamos solo podrán ser accesibles desde esta carpeta, no habrá otra manera de acceder a ellas. Hay una opción de hacer copia de seguridad de esta carpeta privada, algo verdaderamente útil. Y es que, si nos paramos a pensar, en caso de cambiar de móvil, no tendremos que copiar manualmente las fotos privadas, sino que estarán accesibles en la nube, aunque siempre y cuando nos identifiquemos como legítimos propietarios.

El acceso a esta carpeta, una vez que accedamos a la nueva ubicación, se hará mediante la biometría, siempre y cuando nuestro móvil cuente con un lector de huellas o con desbloqueo facial. Si no fuera así, algo poco común hoy en día, podremos asignar una contraseña para poder acceder. De esta manera nos aseguramos de que nadie más pueda acceder a estas fotos y vídeos.