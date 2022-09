Google Chrome por fin aprende a contar las pestañas abiertas en Android

Es lo menos que le pedimos a una aplicación, que sepa sumar, o al menos interprete las sumas y números de la manera que la mayoría de los mortales lo entendemos. Eso es precisamente lo que ahora está haciendo Google con su Chrome, el navegador web que está recibiendo una importante actualización que por fin le permitirá hacer las cosas como es debido. Y es que hasta ahora el contado de pestañas, aunque ha estado funcionando, no sumaba todas estas como debería ser, sino que había ciertos errores de cálculo que ahora se han subsanado. Vamos a comprobar qué es lo que pasaba y cómo se ha resuelto.

Un problema con las sumas, o no

Como decimos, depende de a quien se lo digamos, entenderá que Chrome no ha estado sumando bien las pestañas abiertas, o que simplemente no lo ha hecho con una metodología extendida, sino a su manera. El caso es que ahora parece que la forma en que Google Chrome cuenta las pestañas abiertas es algo más transparente que antes. El ejemplo lo ha puesto 9to5Google, que ha mostrado varias capturas comparando Chrome 105 con Chrome 106, esta última es la versión que ha modificado la manera en la que se cuentan estas pestañas abiertas.

Y es que, si antes se entendía que un grupo con cuatro pestañas y otro con una sola eran un total de 2 abiertas, ahora se entiende que en realidad se trata de cinco pestañas abiertas. Y así es como lo refleja ahora el contador de estas en Chrome. Y es que antes en lugar de hacer recuento de todas las pestañas que había dentro de un grupo, siempre lo contaba como una, incluso si dentro había 10 o 20. Ahora eso ha cambiado en la nueva versión, y se cuentan todas las pestañas que hay abiertas dentro de cada grupo. Así el recuento es mucho más natural y cercano a lo que la mayoría de nosotros podríamos esperar.

Vamos, que hasta ahora podíamos tener abiertas 99 pestañas y Chrome decirnos que solo son 2, si 98 de ellas se encontraban dentro de un grupo. Es algo que no tenía sentido y que por fin en Chrome 106 se ha resuelto. No es algo que vaya a cambiar por completo nuestra experiencia con el navegador, pero sí que pone las cosas en su sitio y le da más coherencia a algo que es de sentido común, al menos para muchos de nosotros. Para tener este nuevo contador bastará con actualizar nuestro Chrome a esa versión 106 en Android. Y es que no siempre los desarrolladores ejecutan sus apps como cabría esperar, o la lógica imperante entre la mayoría y terminan siendo necesarios ciertos retoques como en este caso.

Eso sí, cuando hablamos de estas versiones de Chrome, lo hacemos de sus betas, que son las que están recibiendo estas novedades, para la versión estable habrá que esperar un poco más de tiempo, pero esperamos que no mucho más.

