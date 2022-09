Problemas comunes de tu Google Chromecast y cómo resolverlos

Uno de los dispositivos para convertir nuestro televisor en inteligente es un Chromecast. Su uso está dirigido a la transmisión de contenido multimedia principalmente. La última versión de este incorpora Google TV, que lo convierte en una potente herramienta, no solo para envío de contenido, también para la reproducción de contenidos desde servicios de streaming.

Problemas comunes con Chromecast

Tener problemas con la señal wifi es uno de los problemas más comunes. Dependiendo del lugar en el que tengamos ubicado el televisor, tendremos problemas con la señal. Si estamos alejados del router, puede provocar que la señal sea débil e incluso sufra desconexiones. Pero no hay de qué preocuparse, los problemas con la señal tienen fácil solución, desde usar un adaptador ethernet para conectar nuestro Chromecast directamente al router o usar un cable HDMI con una longitud mayor, de forma que podemos acercarlo lo más posible a la antena y recibir mejor señal Wifi. Esto también puede deberse a una sobresaturación de la red. Los router disponen de un número máximo de dispositivos conectados, cuando conectamos demasiados dispositivos inteligentes la red de no abasto y comienza a ser lenta y a no llegar suficiente señal a todos los dispositivos. Por lo que es interesante, es este caso hacer uso de una red en maya o wifi Mesh, con la que introduciremos nuevos puntos de acceso, saturando la red.

Chromecast | Google

Los dispositivos Chromecast, disponen de cable de alimentación USB con el que se conectan a la corriente. Cuando los instalamos solemos conectarlos directamente a las salidas USB del televisor, pero no siempre es lo más adecuado. Ya que en algunos televisores estas conexiones no aportan suficiente corriente y nuestro Chromecast se reinicia o apaga constantemente. La manera de solucionarlo pasa por enchufarlos a la red con la ayuda de un adaptador.

De forma que tengan una corriente continua y suficiente para estar operativos al cien por cien. Si a pesar de estar encendido no puedes enviar contenido, puede deberse a varios motivos, el primero de ellos es que no estén disponibles los Chromecast en el dispositivo emisor. Esto se debe a que ambos dispositivos no se encuentran en la misma red WiFi. Este problema se soluciona conectando ambos a la misma red.

Tener actualizados nuestros dispositivos es sinónimo de buen funcionamiento y seguridad Las actualizaciones además de resolver vulnerabilidades en el sistema también incluyen nuevas o mejoras en las funciones, por lo es importante comprobar si existen nuevas versiones del software de nuestro Chromecast, actualizando para ello la aplicación Home. En el caso de la versión con Google TV, lo haremos directamente desde el dispositivo accediendo a ellas a través de la siguiente ruta Configuración>Sistema>Acerca de > Actualización del sistema.

También es necesario actualizar tanto el software como el firmware del televisor, en este caso debemos acceder a los ajustes del mismo. Este se encontrará en un menú diferente dependiendo del fabricante. Si no tras probar todos estos aspectos sigue sin funcionar, tendremos que restaurar de fábrica nuestro Chromecast, dependiendo del modelo que tengamos lo haremos manteniendo presionado el botón durante unos segundos o a través de los ajustes al igual que hemos hecho anteriormente para actualizarlo, pero en esta ocasión seleccionaremos “ajustes de fábrica”.

