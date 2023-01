Google Chrome: cómo proteger las pestañas de incógnito con tu huella en el móvil

La privacidad y la seguridad son las principales preocupaciones de los usuarios. Por lo que cada vez son más las aplicaciones que implementan medidas de seguridad con las que mantener a salvo nuestra información. Ya sea de los ciberdelincuentes o de las miradas de los cotillas. A continuación, te contamos cómo proteger las pestañas de incógnito de Google Chrome de las miradas indiscretas.

Protege con la huella dactilar las ventanas de incógnito en Chrome

Cada vez es más difícil acceder a la información de los teléfonos móviles, aunque no es imposible que alguien pueda echar un vistazo a nuestro teléfono. Gracias a la contraseña, el patrón de seguridad y los lectores de huellas, es menos probable que cualquiera pueda coger nuestro teléfono móvil y contárnoslo. Por otro lado, el modo incógnito permite que naveguemos y consultemos en Internet sin dejar rastro, pero eso no quita que alguien pueda echar un vistazo a las ventanas abiertas si tiene acceso a nuestro móvil. Aunque existe una forma de proteger las ventanas de incógnito y es con la ayuda del lector de huellas. No es descabellado dejarle a alguien nuestro móvil para que vea las fotos de las vacaciones y el vídeo del festival del niño. Como tampoco lo es, que aprovechen esta tesitura para cotillear e intentar descubrir lo que esconde nuestro teléfono.

Ajustes de seguridad en Google Chrome | TecnoXplora

Por lo que haces uso de las ventanas de incógnito del navegador y quieres mantener la privacidad en todo momento, lo más recomendable es optar por medidas de seguridad adicionales como habilitar el uso del lector de huellas para desbloquear las pestañas. Algo que haremos siguiendo los siguientes pasos:

Para activar esta opción lo primero que debemos hacer, es abrir Chrome en nuestro dispositivo.

en nuestro dispositivo. A continuación, accede a la configuración y pulsamos sobre los tres puntos junto a la foto de perfil de usuario.

Una vez accedemos al menú, selecciona “Privacidad y seguridad ”.

”. En el nuevo menú encontramos varias opciones, pulsa sobre “ Bloquear pestañas de incógnito cuando salga de Chrome ”

” A partir de ahora debemos usar el bloqueo de pantalla para acceder a las ventanas abiertas. Lo que conseguiremos usando bien el lector de huellas o haciendo uso del PIN.

Como has comprobado este ajuste no está habilitado por defecto, pero es muy sencillo de activar. Al activarlo, lo que conseguimos es el bloqueo de las ventanas de incógnito cuando cerramos el navegador. Y que tengamos que hacer uso de nuestra huella dactilar para volver a verlas. Otros ajustes como permiten eliminar las ventanas de incógnito cuando cerramos el navegador. De modo que, si tenemos alguna ventana abierta, esta no estará disponible una vez volvamos a acceder. Algo que sucede también al forzar el cierre de Chrome. Otras aplicaciones como WhatsApp ya dispone, de ajustes similares, para evitar que cualquiera pueda aprovechar un cualquier momento de distracción para colarse en ellas y echar un vistazo a nuestras conversaciones o en este caso a nuestras consultas en la red.