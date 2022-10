Qué es y para qué sirve el modo incógnito de los portátiles Chromebook

Como es de esperar en un ordenador Chromebook, este llega con la mayor parte de las herramientas que ofrece el navegador de Google Chrome. Entre estas nos vamos a centrar en el modo incógnito, con el cual podrás utilizar tu equipo sin que quede registrado nada de lo que hagas. Si quieres exprimir al máximo esta función, te contamos cómo vas a poder hacerlo.

Los portátiles Chromebook llegan con Chrome OS, sistema operativo que está basado en Google, gracias a ello es que ofrece la opción del uso del modo incógnito. Como ya te indicamos, este no deja registro alguno de lo que puedas llevar a cabo en el navegador, como entrar en cualquier web y lo que realices en estas. Si hasta ahora no sabías que disponías de esta herramienta, te vamos a mostrar cómo podrás activarla en un momento.

Activa el modo incógnito en portátil Chromebook

Lo cierto es que el proceso es de lo más sencillo, y para que no te pierdas en ningún momento te vamos a dejar con los pasos a seguir. Saber que estos equipos cuentan con esta función adicional, la cual otros no la tienen, es sin duda un magnífico aliciente para hacerte con uno de ellos, sobre todo si tenemos en cuenta su económico precio. Lo mejor es que se trata de una función de lo más sencilla y que no pondrá en peligro tu equipo. Te dejamos con el paso a paso:

Cuando hayas encendido tu ordenador, abre el navegador Chrome como lo harías normalmente.

Una vez aquí, pulsa sobre los tres puntos que tienes en la parte superior derecha de la pantalla.

Se abrirá un menú en el que tendrás que buscar la opción Abrir nueva pestaña de incógnito y pulsar en esta.

Sin duda, pasos rápidos y que no tienen pérdida, pero si quieres ir un poco más rápido, tienes la opción de usar la combinación de teclas CTRL + Shift +N. Cuando tengas abierto Chrome, pulsa estas teclas y te pasará al modo incógnito automáticamente. Sabrás que estás en este modo porque cambiará el color de la venta y verás un icono con fondo gris que también te lo indicará.

Cómo salir del modo incógnito de Chrome

Si llegar a este modo en el que podrás navegar tranquilamente sin que nada quede registrado era fácil, salir de él lo es aún más. Más que nada porque lo único que vas a tener que hacer es la ventana y listo

