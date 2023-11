Gboard estrena una función genial para escribir con el móvil en horizontal

Es sin duda una de las aplicaciones más populares en los móviles Android, ya que no solo nos permite escribir en las demás apps, sino que podemos hacerlo de la manera más personal posible. Y es así porque Gboard tiene un gran número de funciones para personalizar el fondo del teclado, o incluso el funcionamiento de este, además de un sinfín de características inteligentes. Y ahora tiene una más, que nos va a servir como nunca para escribir cómodamente cuando tenemos el móvil colocado en horizontal sobre nuestras manos. Una función que además ahora se activa por defecto.

Escribe en un teclado flotante

Esa es la gran novedad que llega ahora a Gboard, y que viene para resolver uno de los contratiempos más habituales que nos encontramos en los teclados móviles. Y es que mientras que la pantalla se coloca en vertical el encaje del teclado es perfecto, no ocurre lo mismo cuando giramos la pantalla y se muestra en horizontal. En estos casos lo normal es que el teclado, ya sea el de Gboard u otro, pase a ocupar casi toda la pantalla, dejando poco o nada a la vista de lo que estamos escribiendo.

El nuevo teclado de Google | Google

Por eso ahora cuando giramos el teléfono, nos encontramos con el teclado en su aspecto flotante. Esto permite ubicarlo en el lateral de la pantalla, dejando libre la vista del texto que estamos escribiendo. Aunque hay que decir que no se trata de un método infalible, porque incluso con este teclado flotante, dependiendo del tamaño de la pantalla puede ser muy difícil acertar a escribir en las teclas correctas.

No hay más que actualizar Gboard a su última versión para que este teclado flotante se muestre por defecto cuando giramos la pantalla del teléfono. Aunque creemos que todavía tiene margen de mejora, porque en nuestro caso, en la pantalla externa de un plegable de Samsung, el teclado sale cortado, quizás porque la relación de aspecto de esta pantalla es demasiado alargada. Pero es verdad que se deja libre la vista de gran parte de la pantalla, y por tanto se puede ver mejor el texto que escribimos. Pero en cambio es muy difícil escribir con los dedos tan juntos.

También la posición del teclado puede ser un hándicap, ya que, si se sitúa en la parte derecha de la pantalla, al sostener el teléfono y escribir no se puede mantener fácilmente el equilibrio del teléfono, por lo que no está garantizada una estabilidad del terminal. Eso sí, afortunadamente este modo es totalmente personalizable, y al convertirse en flotante, podemos colocar el teclado en la posición que más nos plazca.

Siempre existe la posibilidad de desactivar esta función si no nos gusta el resultado, ello se puede hacer fácilmente pulsando un icono que cambia fácilmente en la posición de flotante o no, por lo que desde luego siempre podremos utilizarlo de l amanera que mejor os venga. Porque es posible que en móviles con pantallas más grandes sea algo que venga bien, y en cambio cuando no hay tanta superficie de pantalla esta modalidad de escritura sea algo irreal, y necesite de una mayor optimización. En cualquier caso, bravo por Google, con una función tan genial como esta.