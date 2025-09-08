Gallery Labs: cómo acceder a la galería secreta de tu móvil Samsung

A menudo los sistemas operativos y las apps, esconden funcionalidades ocultas que aún no están disponible para su uso, en la mayoría de las veces estas se encuentran en fase de desarrollo o prueba. Aunque existe una forma de desbloquearlas y usarlas, este es el caso de Gallery Labs, un menú oculto en la Galería de Samsung. A continuación, te contamos que nos ofrece y cómo desbloquearlo.

Prueba las funciones ocultas que ofrece Gallery Labs

Las apps y sistemas se encuentran en constante desarrollo, muchos desarrolladores nos dan acceso a través de sus programas Beta y en otras ocasiones podemos desbloquearlas directamente desde nuestros dispositivos. Las fases beta, se limitan a un determinado número de usuario y a menudo tenemos que esperar a que algún usuario se dé de baja para acceder nosotros. En este caso, no será necesario, aunque sí tendremos que completar un sencillo procedimiento para activarlo.

Activando Galery Labs | TecnoXplora

En el caso de Gallery Labs es tan sencillo como pulsar 10 veces en la versión de la app.

es tan sencillo como Para ello, busca la app Galería en tu móvil Samsung.

Abre la app y en la esquina inferior derecha de la pantalla selecciona la opción ajustes.

Desliza el menú hacia la parte inferior, en la que encontramos la opción “acerca de la galería”.

Entre en este apartado y toca diez veces seguidas sobre la versión de la app.

sobre la versión de la app. Si lo hemos hecho correctamente, nos aparecerá un mensaje y tendremos acceso a sus nuevas funciones.

Entre las que se encuentra una opción de lo más interesante con la que tenemos opción de añadir pestañas a las búsquedas, lo que nos ayuda sobre todo en teléfonos con pantallas grandes.

Lo cierto es que está lleno de funciones de lo más útiles que nos pueden dar soluciones a problemas de nuestro día a día, como la posibilidad de crear presentaciones directamente sin necesidad de desplazarse manualmente por las fotos. A través de estas, también podemos comprobar el contenido de la papelera, el lugar en el que se quedan durante 30 días las fotos y videos que eliminamos. Activando esta opción, permite conocer el espacio que ocupan los archivos que hemos desechado.

De forma predeterminada la app galería nos ofrece información básica de las fotos y videos, al activar estas nuevas funciones, a nuestra disposición tenemos la opción “mostrar exif en detalle” lo cual amplía esta, para verlo solo tenemos que ir a la opción “información integrada (Exif)”

Otras de las opciones que nos podemos perder, es la de crear pdf a partir de los elementos seleccionados. Tan sencillo como hacer una selección de archivos y seleccionar la opción “crear” donde encontramos “guardar como PDF”. No solo podemos añadir fotos, sino que además tenemos la opción de organizarlas como más nos guste. Una vez terminado el proceso de guardado podremos abrirla con la ayuda de un visor de archivos PDF, e incluso compartirlo con otros usuarios.

Aunque una de las funciones más sorprendentes que nos ofrece es la de ocultar álbumes dentro de la galería, limitando el acceso a estos. Para ello usaremos las mismas opciones de bloqueo que usamos normalmente en nuestro móvil, ya sea un PIN, la huella digital o un patrón de seguridad.