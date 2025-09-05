El Apple Watch Series 11 presumirá de una pantalla mejorada y nuevos colores

Apple ya calienta motores para su evento del 9 de septiembre, donde además de los iPhone 17, de los que ya se sabe casi todo, también veremos la nueva generación de su reloj más popular. El Apple Watch Series 11 llega con cambios menos drásticos que los de la Serie 10, pero con novedades en el diseño.

Antes de continuar, decir que estamos ante un rumor o filtración, pero no podemos confirmar la información hasta que Apple presente su nuevo smartwatch. Pero la fuente es nada más y nada menos que Mark Gurman, un peso pesado en el sector.

El Apple Watch Series 11 no será el adalid de la innovación

Y si este periodista habla, nosotros le escuchamos. Una vez más, ha sido a través de Bloomberg donde ha publicado que el diseño del Apple Wach Series 11 será prácticamente idéntico al de su predecesor.

La verdadera mejora está en la pantalla, que incrementará el nivel máximo de brillo, lo que facilitará la lectura en exteriores y en días muy soleados. Además, todo apunta a que Apple también aprovechará para renovar la paleta de colores y las correas, dejando atrás el polémico Jet Black que presentó problemas de desgaste en la Serie 10.

No se han confirmado todavía los tonos exactos, pero se espera una apuesta por acabados más resistentes y opciones que aporten frescura a la línea. Además, sabemos que Apple busca al público joven, por lo que tiene sentido.

En el interior, el reloj dará el salto al nuevo chip S11, lo que debería traducirse en mayor eficiencia y mejor autonomía. Además, se espera compatibilidad con 5G RedCap, un estándar pensado para dispositivos de bajo consumo como los wearables, que permitirá conexiones más rápidas y estables sin disparar el gasto energético.

En cuanto a sensores, los rumores sobre un sistema de detección de hipertensión vuelven a sonar, pero todo apunta a que todavía no está listo para llegar al mercado. Apple lleva años trabajando en esta tecnología, pero las exigencias regulatorias y los retos de ingeniería han retrasado su lanzamiento. Y sabemos que Apple anda con pies de plomo en este aspecto.

Recordemos que la presentación oficial del Apple Watch Series 11, que llegará acompañado del Apple Watch Ultra 3 y nuevos iPhone 17, está programada para el 9 de septiembre en el Apple Park, con reservas previstas para el 12 de septiembre y lanzamiento en tiendas el día 19.