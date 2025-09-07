SUS RESULTADOS SON SORPRENDENTES
Google fotos te permitirá convertir fotos en vídeos gracias a Gemini
Muy pronto podrás convertir tus fotos de Google Fotos en vídeos gracias a una nueva integración con Gemini y Veo 3.
Publicidad
Las inteligencias artificiales están mejorando a pasos agigantados y parece que el campo de la fotografía es su nuevo objetivo. El mejor ejemplo lo tenemos en Google, uno de los principales actores en la carrera de la IA, y que acaba de anunciar una mejora increíble en Google Fotos.
Seguramente conocerás su servicio de almacenamiento en la nube. Pues que sepas que muy pronto Google Fotos será mucho más que una app para almacenar fotos. Lo cierto es que ya lo es, porque su potente editor funciona muy bien, especialmente si pasas por caja y tienes una cuenta de Google One.
Pues que sepas que la compañía acaba de lanzar una nueva función que permite convertir tus fotos en pequeños vídeos de cuatro segundos directamente desde la aplicación.
Veo 3 integrado en Google Fotos para hacer ediciones sorprendentes
¿La clave? Veo 3, su nuevo modelo de inteligencia artificial especializado en generación de vídeo y que, poco a poco, se va integrando en todo el ecosistema de Google.
Como podrás ver en el vídeo que hay debajo de estas líneas, el potencial de Veo 3 a la hora de generar vídeos por IA a través de imágenes es increíble. Y parece que muy pronto estará disponible en Google Fotos.
En la publicación de Google han dejado claro que esta función ya está disponible, pero no para todos. Así que no vayas corriendo a probar esta herramienta de GooglE Fotos, por que no estará disponible, de momento.
Por ahora, esta función está disponible únicamente en Estados Unidos, pero todo apunta a que se extenderá a más regiones muy pronto.
Se encuentra dentro de la pestaña “Crear” que Google ha renovado para centralizar todas sus herramientas creativas. Y ofrece dos modos para animar tus fotos: “Movimiento sutil” o “Voy a tener suerte”
La opción “Foto a vídeo” permite elegir entre dos estilos de animación: uno más discreto que añade solo un leve movimiento (Movimiento sutil), y otro más aleatorio (Voy a tener suerte)con un toque más dinámico.
Ambos generan clips de cuatro segundos, dando vida a las imágenes estáticas de una forma bastante realista. Y funciona realmente bien, por lo que te recomendamos probarlo.
Y lo mejor de todo es que hasta ahora, Veo 3 estaba reservado para usuarios de pago, pero con esta integración, cualquiera puede probarlo gratuitamente con ciertos límites diarios.
Publicidad