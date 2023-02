Felicita San Valentín con WhatsApp gracias a estos stickers

Cada 14 de febrero se celebra San Valentín, todos los días si queremos podemos celebrar algo, ya que cualquier fecha en el calendario tiene su evento especial. Y este en concreto es el día en el que le toca el turno a los enamorados. Si quieres sorprender a tu pareja o a tus enamorados con una felicitación, puedes hacerlo a través de WhatsApp con estos stickers.

Stickers para WhatsApp

Aunque la app por defecto incluye stickers, siempre podemos añadir de forma personalizada algunos con los que demostrar a las personas que más queremos lo especiales que son para nosotros. Si nos encontramos lejos y queremos sorprender a nuestro amor, podemos enviarle cualquiera de las románticas pegatinas que se incluyen en los paquetes que te recomendamos a continuación.

Stickers San Valentín | douraapp

Comenzaremos con WASticker - Amor romántico, disponible en la tienda de aplicaciones de Google incluye un amplio catálogo de stickers con los que celebrar este día tan especial. Su galería está plagada de corazones, de todo tipo hechos con globos o cintas en los que predomina el color rojo, el que representa la pasión. Una selección de stickers de lo más románticos, además incluye flores de varios colores, smileys y frases de amor, entre otras cosas. Antes de descargar la app debemos comprobar que disponemos de la última versión de la aplicación de mensajería. Una vez instalada correctamente, solo tenemos que elegir el paquete de sticker que queremos usar y añadirlo a la WhatsApp. De este modo estarán disponibles al abrir cualquier chat y tocar sobre la opción emoji. Úsalos cuando quieras, se trata de una app de carácter gratuito que nos permite hacerlo por tiempo ilimitado.

Romanticos Stickers Animados | douraapp

Otra app de lo más interesante para compartir este día tan especial es Románticos Stickers Animados, como su nombre indica se trata de una colección de stickers dinámicos con los que sorprender a nuestra pareja. Al igual que con la app anterior nuestro WhatsApp debe estar actualizado con la última versión para poder usarlos correctamente. Del mismo modo debemos añadir las colecciones de pegatinas para poder usarlas. En esta ocasión la app incluye una amplia selección de pegatinas para todos los gustos con frases de amor, corazones, besos para todos los gustos. Para ello elige el paquete de sticker, instálalo en la app de mensajería y del mismo modo que lo harías con cualquier sticker, envíalo a la persona que quieras. Además de los sticker de pareja incluye una amplia selección con mensajes para los que aún no tienen pareja y pretenden declarar su amor con el fin de poder celebrar este día tan especial en pareja.

Enviar nuestras felicitaciones por WhatsApp nos permite hacerlo en tiempo y forma, aunque nos encontremos lejos de la persona amada. Por lo que no hay excusa que valga para no proclamar nuestro amor a los cuatro vientos y demostrar cuánto queremos a las personas que nos rodean. Porque no hace falta estar enamorado, solo ser un romántico empedernido, para celebrar San Valentín y descargarnos cualquiera de estas dos aplicaciones.