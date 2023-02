Snapchat: cómo encontrar divertidas lentes para San Valentín

El 14 de febrero está a la vuelta de la esquina y puedes celebrarlo por adelantado con tu pareja probando los filtros de Snapchat. Como siempre la popular app, tiene una lente para cada situación y para celebrar cualquier día.

Las mejores lentes para San Valentín de Snapchat

No hay momento especial o situación que se precie en la que no podamos hacer uso de una lente de Snapchat. Hace unos días celebramos el día de la croqueta y por supuesto que también tiene su filtro personalizado, por lo que una ocasión tan especial como está no podía ser menos. Todo lo contrario, a nuestra disposición tenemos una amplia selección de lentes con las disfrutar de esta ocasión tan especial con nuestra pareja. La app nos acompaña en nuestro día a día y cualquier ocasión es buena para pasar un buen rato y probar sus filtros. Tengas o no pareja el día de los enamorados es perfecto para demostrar todo lo que queremos a nuestra pareja o si no la tenemos, lo románticos que podemos llegar a ser, y todo mientras nos divertimos con el móvil.

Filtros de Snapchat para San Valentín | TecnoXplora

Además de las lentes que nos aparecen por defecto, podemos realizar una búsqueda y encontrar auténticas maravillas, para ello usa la función búsqueda y teclea “San Valentín”. Como resultado de esta búsqueda obtendrás una gran variedad de filtros con los que celebrar este día. Aunque en nuestra búsqueda se colará alguna que otra lente un tanto eclíptica, como la “Lente Sphinx Valentine” en la cual nos convertimos en una especie de gato sin pelo que lanza corazones contra nuestra pantalla o la lente “Lente SAND DUNES” con la que podemos simular cómo caminamos por la playa en topless. La mayoría de las lentes están repletas de corazones y nos ofrecen diferentes resultados.

Una vez has elegido qué lente quieres probar solo tienes que pulsar sobre ella para probar su resultado, tenemos lentes con las que podemos añadir globos en forma de corazón a nuestras fotos. Con la que teñir con corazones de diferentes colores la pantalla de nuestro móvil o incluso convertirnos en un emisario de San Valentín con alas y aureola en plan psicodélico con corazones en neón. También puedes ponerte tus mejores galas con temática de San Valentín con el filtro Valentine´s Style, pruébate la americana repleta de corazones y la barba de purpurina y consigue un aspecto de lo más divertido y festivo.

Los tenemos para todos los gustos y para todos los usuarios. Si aún no has encontrado a tu pareja, también puedes probar los filtros, en especial la “lente Valentines Date” en la que descubrirás la inicial de la que puede ser tu próxima cita amorosa. Y así el año que viene puedes compartir los filtros con tu nuevo amor. Al igual que con el resto de filtros con todos estos podemos grabar vídeos, sacar fotografías que podemos compartir con el resto de usuarios o con el más especial, ya sea a través de WhatsApp o cualquiera de las apps disponibles para este cometido.