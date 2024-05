Con este truco de la Play Store las apps y juegos se instalan automáticamente en su lanzamiento

Instalas app en Android es de lo más sencillo, desde la tienda de aplicaciones de Google, no tenemos más que buscar la que queremos y una vez localizadas pulsar el botón instalar. DE manera que, transcurrido el tiempo de descarga, la app se instala y podemos comenzar a usarla. Pero que sucede cuando la aplicación, ya puede encontrarse en la tienda, pero aún no está disponible para su instalación. a continuación, te contamos las ventajas del registro previo en Google Play.

Qué es el registro previo y en que afecta a las aplicaciones

En la tienda de aplicaciones podemos encontrar millones de estas de cualquier tipo y cometido. Tan sencillo como realizar una búsqueda de lo que necesitamos para encontrar varias aplicaciones con las que cubrir nuestras necesidades. Pero que, pasa cuando la aplicación ya se encuentra en la tienda de aplicaciones, pero aún no está disponible para la descarga. A continuación, te los contamos.

Así funciona el registro previo en Google Play | TecnoXplora

Esta situación la encontraremos en contadas ocasiones, ya que no es frecuente que pase, esto generalmente sucede cuando sus desarrolladores quieren crear cierta expectación ante su próximo lanzamiento. E incluso para recabar información acerca de cuantos usuarios están dispuestos a descargar e instalarla. Cuando intentamos instalar una app que aún no está disponible, tras pulsar en el botón instalar, no se inicia la descarga en su lugar, el botón cambia de estado mostrando el mensaje “anular registro”. Esto quiere decir que al hacerlo nos hemos registrado como usuario que quiere descargar la app.

Justo debajo de este nuevo botón, aparecen las ventajas de registro previo, que consisten en la instalación automática en el momento en que la app este disponible. Recibiremos una notificación, en la que solo pulsando sobre ellas comenzara, la instalación. De modo que activando el botón junto a esta opción no tendremos que volver a la tienda de aplicaciones más tarde a comprobar si está disponible e iniciar el proceso. Además de activar la opción de la instalación automática, podemos seleccionar el tipo de dispositivo en el que queremos que se instale. En la parte inferior, nos aparecen los tipos de dispositivos compatibles con esta función y solo tenemos que pulsar sobre la opción deseada y sombrearla.

Al igual que sucede con las actualizaciones automáticas, llegado el momento la acción se ejecutará sin que tengamos que intervenir. De modo que, una vez llegado el momento, veremos que se ha incluido la aplicación en nuestro cajón de aplicaciones y desde aquí podremos abrirla con toda normalidad. Del mismo modo que lo haríamos con una aplicación que hemos instalado usando el método tradicional. Esto nos sirve además como recordatorio, de manera que no nos olvidaremos de volver para instalar la app.

Si volvemos a entrar en la app para comprobar si ya está disponible, y sigue sin estarlo veremos como en el estado de la app aparecerá como registrado. En el momento es que cambia la situación y volvemos a hacer la misma comprobación este estado cambiará a instalada. De la misma forma que aparecen el resto de app, que hemos instalado cuando realizamos una búsqueda y aparecen en el listado.