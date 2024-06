Con esta extensión de Chrome puedes volcar los datos de una web a Google Sheets

Pasamos horas rellenando hojas de cálculo copiando y pegando datos en estas. Aunque existe una forma mucho más eficiente y rápida para hacerlo, aunque para ello es necesario instalar en nuestro navegador una extensión. A continuación, te contamos cómo.

Copia los datos de una web a Google Sheets con un solo clic

Probablemente las tareas repetitivas y aburridas sean copiar y pegar. Además de hacernos perder mucho tiempo son tediosas y están predispuesta al fallo. Llega un momento que ya no sabemos lo que hemos copiado y pegado y no solo perdemos tiempo haciéndolo sino revisando los datos que hemos trasladado. Con esta extensión tenemos la opción de traspasar los datos de una web a nuestra hoja de cálculo de Google. Así no tendremos que pulsar sobre la página web, seleccionar el texto o la información que quieres copiar, cambiar de ventana a la de Google Sheet, elegir la celda y pegar. Para luego volver a empezar.

Con Add to Sheets o Agregar hojas, podemos trasladar los datos de una forma rápida y sencilla a su destino. Para ello solo tenemos que añadirla a nuestro navegador desde la tienda de aplicaciones de Chrome o pulsando en el enlace. Una vez instalada, ya podemos comenzar a usarla.

Comenzaremos abriendo Google Sheet en el navegador.

en el navegador. Desde el panel lateral se accede a la extensión. Si no está disponible lo haremos desde el menú “ extensiones ” donde seleccionamos “ Agregar a hojas de cálculo”

” donde seleccionamos “ Para que funcione correctamente debes haber iniciado con nuestra cuenta de Google.

Tras otorgar los permisos pertinentes podremos seguir con el proceso.

pertinentes podremos seguir con el proceso. Elige la hoja de cálculo y la hoja en la que quieres copiar los datos.

en la que quieres copiar los datos. Donde añadiremos una columna la cual debemos identificarla con una etiqueta la cual nos servirá para identificarla posteriormente.

la cual debemos identificarla con una etiqueta la cual nos servirá para identificarla posteriormente. Con la hoja de cálculo abierta, es tan sencillo como ir a la página web, seleccionar el contenido y pulsar el botón derecho del ratón.

seleccionar el contenido y pulsar el botón derecho del ratón. En el menú contextual que aparece, selecciona “agregar a hojas de cálculo” y en selecciona el nombre de la celda.

y en selecciona el nombre de la celda. Repite el proceso con toda la información que quieras volcar en tus hojas de cálculo.

Las extensiones son programaciones alternativas a las del propio navegador, estas son totalmente seguras, siempre y cuando las incluyamos desde un lugar certificado como la tienda de Chrome. Estas son desarrolladas gracias al código abierto de Chromium, que es la base de Google Chrome. Podemos añadir y borrarlas en cualquier momento. podemos optar simplemente por desactivarlas cuando no estemos haciendo uso de ellas.

Con estas podemos implementar funciones que de forma predeterminada no las incluye el navegador. A veces son el paso intermedio previo a la incorporación de estas funciones de forma predeterminada en el navegador. La introducción de la inteligencia artificial en los buscadores y navegadores, han supuesto un gran avance y que gran parte de las funciones de las extensiones se puede realizar a través de los asistentes y las herramientas. Por lo que podemos experimentar y realizar peticiones a través de los Chatbot.