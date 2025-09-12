Esta app de Google crea con IA tu propio clon robótico al estilo Android

El recién llegado Pixel 10, viene cargado de novedades, además de contar con nueva versión del sistema operativo, Android 16, también trae consigo nuevas aplicaciones con las que convertir nuestras fotos preferidas en el mítico robot de Android. Te contamos cómo.

Crea tus propios Androides con esta app

La integración de la inteligencia artificial en el sistema operativo de Google es total. Por lo que desde el propio sistema podremos acceder a ella sin tener que hacer prácticamente nada. Además, un cambio de diseño con la llegada de la nueva versión de Material You, son algunas de las novedades más destacadas del nuevo teléfono de Google.

crea tu propio Androide | TecnoXplora

Aunque no es lo único con lo que ha sorprendido a sus usuarios, también lo ha hecho con el lanzamiento, de la app Androidify, la cual, en el resto de dispositivos, podemos descargarla desde la tienda de aplicaciones de Google. Una aplicación con la que podemos convertir cualquier foto nuestra en un Androide de Android. Gracias a la inteligencia artificial, el modelo interpreta cualquier retrato y lo convierte en una versión del mítico Androide verde de Android. De manera que las características más reseñables pasan a formar parte del androide.

Una vez abrimos la app en nuestro nuevo píxel, lo primero es seleccionar la imagen de referencia.

de referencia. Elegimos el color que queremos que tenga nuestro androide.

que queremos que tenga nuestro androide. Tras esperar unos segundos a que el algoritmo procese la imagen, obtendremos la versión en Androide de nuestra foto.

La espera se hace más espera, con una serie de frases inspiradoras, que nos van contando como se realiza el proceso, y cómo será el resultado.

Una vez tenemos el resultado, podemos editarlo y personalizarlo.

Cambiando aquellos aspectos que queramos mejorar o añadiendo un fondo de los que nos proponen desde la aplicación.

de los que nos proponen desde la aplicación. De manera que podemos elegir entre los fondos prediseñados, entre los que podemos elegir un fondo veraniego de piscina, de fútbol, en el gimnasio, o en cualquier otro escenario.

Además de usar una foto para crear nuestro boot, también hacerlo a través de un prompt, describiendo de forma detallada cómo queremos que sea. Desde el color, sus características físicas y los complementos que queremos que lleve puesto. Definiendo con todo detalle el color del pelo, el peinado, si lleva gafas o sombrero y su estilo. También podemos definir los complementos que lucirá o incluso si hay objetos a su alrededor. Una vez, hemos creado el androide a nuestra imagen y semejanza, tenemos la opción de compartirlo. Ya sea convirtiéndolo en un Sticker o una imagen. Para ello, podemos seleccionar entre los diferentes tamaños y formatos que nos ofrece la app.

Para enviar nuestro androide solo tenemos que pulsar el botón “share your bot” (compartir tu robot), eligiendo la app a través de la cual lo vamos a enviar y el contacto lo recibirá. o descargarlo, pulsando sobre el botón que encontramos junto al anterior, de manera que se guardará en la ubicación que tengamos seleccionada de forma predeterminada para usarlo más tarde.