TUS DISPOSITIVOS SIEMPRE LOCALIZADOS
Cómo localizar tu smartphone Android, aunque esté apagado
Activando esta función sabrás donde se encuentran tus dispositivos aunque no estén encendidos y con poca batería.
Saber dónde se encuentran nuestros dispositivos en todo momento, es posible incluso aunque no tengan conexión o estén apagados. Algo que podemos hacer con la ayuda de la app de Google Find. A continuación, te contamos cómo puedes hacerlo.
Localiza tus dispositivos, aunque no tengan conexión
Si has perdido tu móvil o no sabes donde lo has dejado, existe una forma de localizarlo fácilmente, aunque se encuentre apagado. Aunque estamos acostumbrados a ir a todos lados acompañados de nuestro teléfono móvil y otros dispositivos, también es habitual perderlos o incluso que nos los roben. Por lo que es importante activar la localización de estos para saber en todo momento donde se encuentran.
Las aplicaciones como Google Find, permiten al usuario, no saber cuál es la última ubicación en la que se conectaron nuestros dispositivos a la red. También podemos conocer su paradero, aunque no se encuentren encendidos. Al mismo tiempo, que si tenemos la certeza de que no vamos a poder recuperarlos, nos permiten bloquear e incluso borrar los dispositivos para utilizarlos. Aunque esta debe ser siempre nuestra última opción.
- Para conocer el paradero de nuestro móvil, aunque no tenga conexión debemos realizar un ajuste en la app de Google. Con el que nos aseguramos de que podemos dar con su posición en pocos segundos.
- Para ello, solo tenemos que abrir la app en nuestro móvil y pulsar sobre la foto de perfil.
- Al hacerlo se despliega un menú en el que seleccionamos “ajustes de encontrar mi dispositivo”
- Pulsa sobre “encontrar dispositivo sin conexión” para acceder a las diferentes opciones.
- Para asegurarnos de localizar los dispositivos, debemos elegir la opción “red disponible en solo en zonas de mucho tráfico”
- Una vez activado esta opción, todos los dispositivos compatibles con la opción de “emparejamiento rápido” se conectarán de forma anónima a otros dispositivos Android, compartiendo su ubicación de forma cifrada, de modo que los propietarios del resto de dispositivos no tendrán acceso a esta.
De manera que se crea una red de crowdsourcing que permite localizar nuestros dispositivos, aunque no tengan conexión en ese momento. Al igual que sucede con los dispositivos de Apple, utilizan el bluetooth para conectarse a otros dispositivos con el fin de revelar su posición. La información es cifrada de extremo a extremo, por lo que nadie tiene acceso a tus datos ni a la ubicación de tus dispositivos. Los cuales podremos localizar a través de la app de Google.
Para preservar la privacidad de nuestros dispositivos y acceder a la ubicación de estos tendremos que hacer uso de las medidas de seguridad como el PIN, un patrón de seguridad o el lector de huella. Cuando seleccionamos esta opción y formamos parte de la red, nuestros dispositivos son usados del mismo modo para transmitir la ubicación de los dispositivos de otros usuarios, colaborando en la localización de estos, por parte de sus propietarios. Estas redes funcionan mejor en zonas en las que la concentración de dispositivos es elevada, lo cual nos proporciona una información mucho más precisa de cuál es su paradero.
