WhatsApp: así puedes saber cuánto tardará en enviarse un vídeo

Una de las apps de mensajería más populares entre los usuarios es la app de Meta WhatsApp, la cual se encuentra en constante evolución. Casi a diario nos sorprende con nuevas y renovadas funcionalidades, con lo que su uso es aún más sencillo. Además de compartir videos con otros usuarios, también nos muestra el tiempo que falta para que se complete el envío.

Tiempo restante en el envío de videos

La app de Meta cuenta con millones de usuarios en todo el mundo. Uno de sus secretos para esta popularidad es su constante actualización, que la permite adaptarse a las necesidades de los usuarios. Durante todos estos años su evolución ha sido constante, ofreciendo nuevas y renovadas funcionalidades. Aunque también se ha visto envuelta en polémicas, y no todas sus novedades has sido acogidas del mismo modo por sus usuarios.

Una de las más recientes es la que nos permite saber el tiempo que falta para que se envíe un video. A través de la app, además de intercambiar mensajes de texto, emoticonos, fotos, notas de voz, entre otras cosas, también podemos enviar videos de diferentes tamaños, duración y calidad. Estos archivos son sin duda los que más tiempo tardan en pasar, dependiendo del tamaño de estos y la conexión que tengamos, pueden llegar a tardar en enviarse varios minutos. Si no puedes esperar y necesitas saber cuánto tiempo queda para que se complete el envío, ahora puedes saberlo de una forma rápida y sencilla.

A partir de ahora, mientras se envía el archivo, podemos consultar el tiempo restante de envío. Del mismo modo que podemos seguir el proceso, desde la miniatura. Hasta ahora, cuando enviamos un video en la esquina inferior izquierda de la previsualización, encontrábamos un icono con un aspa, al cual lo iba rodeando un círculo a medida que evoluciona el envío. Este se iba dibujando hasta completar el círculo, señal inequívoca que se había completado, pero esto no nos daba una perspectiva real del tiempo que tardaría en completarse la transferencia.

Al mismo tiempo, en la esquina inferior derecha de la previsualización, aparecía en miniatura el icono del reloj, el cual nos informa de que no se ha enviado y que está en espera. Algo que a partir de ahora cambia por completo. Junto al icono de proceso del envío, además de mostrar el tanto por ciento completado de la transferencia, entre paréntesis nos muestra el tiempo estimado que tardará en completarse el proceso. Este se muestra en segundos y varía a medida que se va completando el envío y si cambia la velocidad de la conexión. Esto a menudo sucede si no estamos conectados a una red estable.

Aunque no es cien por cien exacto, podemos hacernos una idea del tiempo que tardará en enviarse por completo el video en cuestión y avisar al receptor de cuando se estima que le llegará. Un sencillo dato, que para muchos usuarios pasará desapercibido, mientras que para otros será la solución a más de un quebradero de cabeza. Sobre todo, si el envío requiere de cierta urgencia.