Dale un aspecto único a las llamadas de tu móvil Android con este ajuste

Los teléfonos móviles incluyen una amplia variedad de funcionalidades, en los últimos tiempos gran parte del desarrollo de esto se ha centrado en la integración de la inteligencia artificial. Aunque no han dejado de lado la evolución de aplicaciones como del teléfono. A continuación, te contamos la última novedad, que permite darle un toque personal a la imagen de las llamadas.

Personaliza la imagen de las llamadas en tu nuevo Pixel

Una función recién llegada junto a la nueva versión del teléfono de Google, es la de personalizar la imagen de llamada. Desde hace años, podemos personalizar los contactos de nuestra agenda, añadiendo una imagen al contacto. De manera que cuando entramos en la agenda, vemos la miniatura y la identificamos rápidamente. La foto que aparece junto a estos, generalmente es la que el propio usuario ha elegido para identificarse, aunque podemos editarla y cambiarla por otra que nos parezca más adecuada.

Añadiendo imagen a nuestras llamadas | TecnoXplora

Además de la foto de contacto, podemos personalizar la imagen de llamada, la cual aparecerá como fondo de pantalla cuando realicemos o recibamos una llamada. De manera que en vez del fondo predeterminado que hayamos elegido, aparecerá la imagen seleccionada para este contacto. Pero elegir esta imagen no es lo único que podemos hacer, además tenemos la opción de personalizar la interfaz. Junto a la foto, en la pantalla, también aparece el nombre del contacto. Te contamos cómo darle un toque personal a esta pantalla.

Selecciona el contacto de la agenda dentro de la app de teléfono de Google.

de la agenda dentro de la app de teléfono de Google. De momento, debajo del menú, con las opciones llamar, mensajes, video y correo, aparece el cuadro donde nos invita a probar esta nueva funcionalidad.

Lo más probable que en el futuro, esta se integre en el menú de la foto de contacto , pulsando sobre la foto de perfil.

, pulsando sobre la foto de perfil. Selecciona la opción “imagen de llamada” .

. Selecciona la imagen que quieras usar. Gracias al reconocimiento facial podemos filtrar las fotos de la galería cara a cara y así, reducir la búsqueda de imagen a las fotos del sujeto en cuestión.

que quieras usar. Gracias al reconocimiento facial podemos cara a cara y así, reducir la búsqueda de imagen a las fotos del sujeto en cuestión. Una vez que hemos seleccionado la imagen, podemos darle un toque personalizado al nombre del contacto.

Toca el texto , para activar el editor y tener acceso a las diferentes opciones.

, para activar el editor y tener acceso a las diferentes opciones. De manera que podemos elegir el tipo y estilo de letra , eligiendo la que más nos guste. La app nos ofrece una amplia variedad de estilos de letra. Desliza con el dedo sobre estos, para ver todos los disponibles.

, eligiendo la que más nos guste. La app nos ofrece una amplia variedad de estilos de letra. Desliza con el dedo sobre estos, para ver todos los disponibles. En la parte inferior encontramos las muestras de color. Una amplia selección de colores, entre los que podemos elegir el que más nos guste o quede mejor con la imagen seleccionada.

entre los que podemos elegir el que más nos guste o quede mejor con la imagen seleccionada. Una vez hemos completado la edición, pulsa sobre el botón “ hecho ” en la esquina superior derecha de la pantalla, para aplicar los cambios.

” en la esquina superior derecha de la pantalla, para aplicar los cambios. A partir de ahora, en las llamadas con este contacto, como fondo de la misma aparecerá siempre la imagen seleccionada.

Una función por el momento exclusiva para los recién llegados Pixel 10, aunque poco a poco la irán recibiendo el resto de teléfonos de Google y el resto de móviles con Android 16.