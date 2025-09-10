Spotify: así de sencillo es mantener tu cuenta privada

La plataforma de música en streaming Spotify, está en constante desarrollo, lo que trae consigo nuevas funciones, las cuales han tenido una mayor y menor acogida entre sus usuarios. Una de las novedades, de las que están por llegar, nos permitirá compartir contenidos y recibir recomendaciones.

Desactiva los mensajes en Spotify

Esta nueva función está en pleno despliegue en nuestro país, aunque aún no ha llegado a todos los usuarios, esta ha suscitado cierta polémica. Ya que para algunos usuarios esta vulnera la privacidad del usuario. La nueva funcionalidad permite al usuario intercambiar mensajes, pódcast, audiolibros y música sin salir de la plataforma, además de recibir sugerencias y mensajes de otros usuarios con los que hayamos compartido contenidos.

Los mensajes están cifrados extremo a extremo, por lo que nadie podrá interceptar estos y conocer su contenido. Además, cualquiera no podrá enviarnos y contactar con nosotros libremente, ya que para ello tendremos que aceptar previamente la invitación de contacto. Siempre podemos optar por rechazar los mensajes. Para aquellos usuarios que compartir su música con otros les suponga un problema e incluso una intromisión en su privacidad. La solución es muy sencilla y pasa por desactivar dicha opción, para ello, solo tenemos que seguir los siguientes pasos:

Entre en la app desde el teléfono móvil

desde el teléfono móvil Pulsa sobre la foto de perfil para tener acceso a las opciones de configuración de tu cuenta.

para tener acceso a las opciones de configuración de tu cuenta. En el listado de opciones, selecciona Privacidad y social.

En este nuevo apartado, encontramos las opciones necesarias para preservar la privacidad de nuestra cuenta de Spotify.

Realiza los ajustes convenientes en las diferentes opciones, Como la visibilidad del perfil, la visibilidad de las listas, la actividad de reproducción. De manera que es el usuario el que decide en cada momento. Algunas opciones, como las sesiones privadas, tienen un tiempo limitado de seis horas en las que nadie podrá acceder a tu actividad. Transcurrido ese tiempo, volverá a ser público.

Además de aceptar o rechazar los mensajes de otros usuarios, siempre tenemos la opción de denunciar los mensajes recibidos si creemos que infringen las normas de la plataforma. Tan sencillo como mantener pulsado el mensaje en cuestión y elegir la opción que creamos conveniente en el menú emergente. Mientras que esta función llega de forma definitiva a todos los usuarios, podemos meditar sobre cuál será nuestra posición con respecto a los mensajes, podemos disfrutar del resto de novedades que ha incluido la plataforma y que han tenido una mejor acogida entre la mayor parte de los usuarios.

Estas permiten al usuario darles un toque personal a las listas de reproducción, con la opción de añadir imágenes propias y la personalización de las transiciones entre canciones. Con lo que pueden explorar su creatividad e imprimir su propio carácter, la interfaz de la misma. Esperemos que las próximas funcionalidades que incluyen no susciten tanta polémica y sean del agrado de todos sus usuarios, los cuales son millones en todo el mundo.