Encuentra viajes de última hora para Semana Santa con estos trucos

La Semana Santa 2023 ha arrancado y es muy posible que tengas un periodo de descanso, seguramente del jueves al domingo o del viernes al lunes en función de en qué localidad vivas.

Y si estás pensando en hacer algún tipo de escapada, que sepas que si conoces los mejores trucos y consejos, te puedes ahorrar un buen dinero en el camino, aunque queden pocos días.

Así que, vamos a ver las mejores formas de ahorrar dinero y encontrar viajes de vacaciones de Semana Santa 2023 a un precio más comedido.

Si buscas viajes fuera de España, lo tendrás más fácil

Para empezar, ten en cuenta que si buscas viajes baratos dentro de España, lo vas a tener un poco más difícil. Principalmente porque la mayoría de reservas ya se han realizado, aunque aún tienes posibilidades.

Aunque, ya te decimos que si quieres cazar un buen chollo, lo mejor que puedes hacer es buscar destinos fuera de territorio nacional. Y para ello, vamos a utilizar dos herramientas.

Por un lado tienes Booking, una web que cuenta con app para Android e iOs y que debería ser tu app por excelencia para encontrar alojamientos baratos. Más que nada porque, a medida que vas usando este servicio, subirás de nivel (Genius) y te ofrecerán mejores promociones. Por ejemplo, recientemente conseguí 10 euros gratis para próximas reservas.

Además, usando booking puedes ver ofertas de último momento. ¿Ves algo que te interese? Bloqueas la reserva 15 minutos (es gratis), confirmas que hay algún tren o vuelo barato compatible con el alojamiento, y ya tienes tu escapada montada. ¡Más fácil, imposible!

Qué hago si quiero unas vacaciones en España

Por otro lado, tienes la opción de recurrir a grupos de Facebook, donde encontrarás un buen número de páginas dedicadas a encontrar los mejores chollos en viajes de Semana Santa 2023. Te dejamos un enlace a una de las páginas más populares, aunque opciones no te faltarán.

Como segunda opción, si quieres disfrutar de unas buenas vacaciones en España, hay dos aplicaciones imprescindibles para encontrar chollos de última hora. En estas fechas quedan pocas cosas, pero sigues pudiendo cazar alguna ganga muy interesante. Hablamos de dos aplicaciones que no pueden faltar en tu poder: Viajeros Pirata y Busco un Chollo.

En ambos casos vas a poder encontrar todo tipo de chollos a nivel nacional e internacional para que no te falten opciones para tu próxima escapada: escapadas de fin de semana, viajes a Egipto al mejor precio... Opciones no te van a faltar. Y teniendo en cuenta que en ambos casos son aplicaciones gratuitas y sin publicidad, no dudes en probar estas dos aplicaciones para encontrar viajes baratos en Anroid o iOS