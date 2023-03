Evita sustos en Semana Santa pondiéndoselo difícil a los hackers

La ciberdelincuencia no descansa ni en vacaciones, todo lo contrario, aprovechan estas fechas tan señaladas para lanzar campañas. En fechas tan señaladas como Navidad o Semana Santa en las que aparece nuestro lado más solidario, estos tratan de aprovecharse de las circunstancias, para conseguir su objetivo, por lo que debemos estar muy atentos. A continuación, te contamos los métodos más utilizados y algunas de las campañas que ya se han puesto en marcha.

Mucho cuidado en Semana Santa con los mensajes

Para los ciberdelincuentes cualquier método es bueno con el fin de hacerse con nuestros datos. Cada vez es más habitual recibir este tipo de mensajes ya sea a través de correo electrónico, el más utilizado en estos casos, a través de SMS o incluso a través de app de mensajería instantánea como WhatsApp. Una de las técnicas utilizadas es el phishing o la suplantación de identidad de empresas y entidades. Los ciberdelincuentes se hacen pasar estas con el fin de recaudar dinero o ofrecernos regalos aprovechando fechas señaladas.

Chico utilizando WhatsApp | Unsplash

Como es el caso de Cáritas, la cual ha sido víctima de una campaña de suplantación en la que ofrecen bonos para alimentos. Una estafa, que utiliza la app de mensajería instantánea para llegar a un gran número de usuarios. Se valen de la solidaridad de las personas no sólo para llevar a cabo su estafa, sino que nosotros mismos ayudamos a difundir el mensaje enviándolo inocentemente a todos nuestros contactos.

A través de WhatsApp recibimos mensajes en el que nos informan de que podemos solicitar un bono de alimentos, para acceder a este solo hay que pinchar en el enlace que viene incluido en el mensaje. Este nos dirige a una página web a través debemos indicarles nuestros datos personales. En el caso de recibir uno de estos mensajes, si queremos colaborar con alguna organización lo mejor es dirigirnos directamente a las entidades citadas en busca de información veraz. Desconfiando de los comentarios que incluyen las propias páginas Web. Pero este no es el único caso de suplantación que podemos encontrarnos.

Para no caer en estos engaños, lo mejor es tomar una serie de precauciones. En primer lugar, no debemos bajo ninguna circunstancia pulsar sobre los enlaces adjuntos. Antes es recomendable identificar la procedencia del mensaje. Si el remitente parece legítimo, debemos fijarnos en la URL, si estas incluyen direcciones demasiado largas con faltas de ortografía o dudosas son algunas de las cosas que deben ponernos en alerta. Leer con detenimiento el contenido de la página web y sospechar de está si incluye datos desactualizados o referencias a tiempos pasados, información que puede darnos la certeza que estamos frente a una estafa que lleva tiempo circulando. Y, sobre todo, no suministrar nuestros datos personales. Ante la duda es mejor pecar de insolidario. Cada vez son más las formas utilizadas por estos delincuentes para intentar robarnos, ya sean nuestros datos personales o cantidades económicas, por lo que debemos prestar especial atención a los mensajes que recibimos.