Doce años sin 007 en un videojuego… pero cielos, valió la pena la espera

Bond, James Bond, volvía con 007 First Light de la mano de IO Interactive, quienes por otra parte eran ya un estudio reconocido gracias a la saga Hitman, donde encarnábamos a un asesino a sueldo, pero con muchos tintes de espía. Es por ello que las manos que han dado forma a este juego estaban entrenadas en el género y, quizás, nos han dado el mejor juego del “doble cero” desde GoldenEye de Nintendo 64, considerado hasta ahora el mejor de este personaje.

Una espera larga

Haciendo un poco de historia, hemos podido controlar a James Bond en 19 juegos desde su primer título en 1982 (Shaken, not stirred). Bueno, hay que decir que este se trataba de una aventura conversacional de texto de la época para ZX Spectrum, pero solo un año después, en 1983, para la Atari 2600 – entre otras – llegaba el primer 007 pixelado – muy pixelado- a una pantalla. No, no vamos a repasar la lista completa, pero sí que diremos que ya en los 90 y con el Bond de Pierce Brosnan se acercó el personaje a su homónimo de Hollywood y, durante una década, vimos una sucesión de juegos que eran más “merchandising” para las películas que títulos recordables.

007 first light | David G. Bolaños

007 First Ligth se ha tomado su tiempo y llega sin película y, sobre todo, con una propuesta que no habíamos visto hasta ahora: el origen de Bond. Ian Fleming, el autor y creador del personaje, ya exploró esto en Young Blond pero más como una suerte de aventuras adolescentes ambientadas en 1930. Más recientemente, otros autores como Charlie Higson - durante la primera década de los 2000 - y Steve Cole entre 2014 y 2027 -, también merodearon la juventud del famoso espía “con licencia para matar”, pero siempre antes de su incorporación al MI6.

007 first light | David G. Bolaños

Es por ello que 007 First Light es el primer acercamiento a un Bond Origin como ha ocurrido con otros personajes, especialmente los superhéroes, donde en los primeros compases del juego nos ponemos en la piel de un James Bond que no es más que un miembro del ejército británico, técnico en la tripulación de un helicóptero que, sin comerlo ni beberlo, se tiene que enfrentar a una situación de la que solo sale gracias a su astucia y, sobre todo, su carácter.

Tras este prólogo, vemos su primera reunión con M y su reclutamiento por el servicio secreto británico, pero solo para dar paso a un segmento en el que seguiremos su entrenamiento, conoceremos a otros aspirantes a doble 0, y, de paso, IO Interactive nos enseña cómo manejar al agente secreto que aún solo es Bond.

El juego de Bond más peliculero sin inspirarse en ninguna película

¿Qué nos encontramos en 007 First Light? Podríamos decir que es una de las películas de Bond más entretenidas de la historia. Y, sobre todo, los amantes del personaje no van a echar de menos absolutamente nada. Es Bond al 100%, con todos sus “gimmicks” como dirían los británicos. Es un tipo carismático, socarrón, seductor, resuelto, contestón y, sobre todo, el ambiente que nos presenta el juego está hecho para lucir todas estas cualidades.

007 first light | David G. Bolaños

De la primera a la última misión, como ocurría en la otra gran saga de IO Interactive que hemos mencionado, cada capítulo se va a dividir en una fase en la que podemos afrontar la situación desde un buen puñado de enfoques diferentes, utilizando el sigilo, nuestra intuición, la capacidad de seducción de Bond, la perspicacia o, en este caso lo que creemos que es más “flojo”, la fuerza bruta. Es también el elemento de rejugabilidad más importante ya que podemos volver a los mismos escenarios, pero vivir una experiencia totalmente diferente si elegimos un estilo u otro.

Por otra parte, los capítulos tienen también algún segmento más “movido”: grandes tiroteos, explosiones, persecuciones, acción sin tregua, en la que quizás es donde perdemos un poco más esa esencia de espía pero que en todo caso se presentan como el momento “wow” ya que, como en las películas de Bond, hay situaciones que, no por ser menos fantásticas, son menos emocionantes.

007 first light | David G. Bolaños

Eso sin olvidar que este Bond es un personaje actual, por lo que no nos faltan los artilugios de Q que funcionan a modo de herramientas para abrirnos unos caminos, solucionar situaciones o salvarnos en momentos clave.

007 first light | David G. Bolaños

¿Es un videojuego perfecto? No, no lo es. En especial, ya hemos mencionado que chirrían un poco las partes de acción, más propias de un shooter que de un juego de espías donde el sigilo y la distracción deberían primar. En ellas, si bien tenemos que ir recogiendo las armas de los enemigos porque nosotros solo contamos con una pistola (que no es la mítica Walter PPK, al menos al comienzo) y unas pocas balas. Sin embargo, esas fases están hechas para mover la trama y darle vidilla a un juego que, sin ellas, es probable que tuviera un tempo algo lento para los gustos actuales.

007 first light | David G. Bolaños

Ahora bien, han sido 12 años de espera y algunos retrasos que hicieron pensar en que el juego no iba por buen camino. No sabemos si será candidato a los GOTY del año pero, sin duda, va a ser un título que brillará durante años en los catálogos de PC, Xbox y PS5, y que creemos que en el futuro será recordado como el que sentó las bases de una saga que esperamos tenga muchas más entregas.