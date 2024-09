Cómo usar daylist de Spotify, la nueva lista que se actualiza en tiempo real

Hace unos días os hablamos de Spotify daylist, una nueva lista de reproducción basada en la música que estás escuchando. La hemos probado y es increíble, por lo que te recomendamos utilizarla y guardarla en vuestros favoritos.

Lo cierto es que, desde que anunciaron esta función llevo intentando acceder a Spotify daylist, pero sin conseguirlo. La web oficial sigue sin estar disponible en nuestro país, te invitamos a probar el enlace a ver si te funciona.

Pero hay una forma muy sencilla de acceder a daylist de Spotify y es desde la propia app para móviles, o la versión de escritorio.

Cómo acceder a Spotify daylist y qué es lo que ofrece

La sorpresa que me he llevado cuando he podido acceder a Spotify daylist ha sido muy grande. Era la primera vez que entraba y ya he visto un detalle que me ha encantado: ha tenido en cuenta la música que suelo escuchar el fin de semana para ofrecerme una lista personalizada.

Además, se irá actualizando en función de lo que escuche para adaptarse a mí. Como explicaron en la nota de prensa "Entre sus principales características destaca el hecho de que el daylist se actualiza varias veces al día y ofrece una serie de playlists específicas creadas para cada versión de una persona a lo largo del día. En pocas palabras, es el día de un usuario en una lista de reproducción. Y desde su lanzamiento en 65 mercados, es actualmente una de las funciones más populares de Spotify que fomenta el descubrimiento musical." Así que, vamos a ver cómo se acceder a Spotify Daylist.

Acceder a Spotify daylist | Alfonso de Frutos

Seguramente, si no has entrado anteriormente en Spotify daylist te sucederá igual. Y lo mejor es que para acceder a esta función, solo has de seguir estos pasos:

Abre Spotify en tu teléfono o usa la app para ordenadores

Ahora, escribe daylist en el buscador

Verás que el resultado principal es Daylist, dale a esta lista

Daylist personalizada de Spotify | Alfonso de Frutos

En mi caso, me indica que "Has escuchado chill lounge y house relajante los sábados por la tarde. En la misma línea: animada, mashup, dance pop, electropop, eléctrica y pilates." Así que me ha puesto la música relajante que suelo escuchar los fines de semana.

Una vez que vayas utilizando Spotify y accedas a esta daylist, irá ofreciendo música relacionada con lo que hayas estado escuchando. Si te fijas, indica que la próxima actualización será a las 20:15, por lo que cada ciertas horas se actualiza.

Viendo lo fácil que es, te invitamos a que pruebes Spotify daylist y guardes la lista en favoritos para tenerla siempre a mano.