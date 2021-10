Cómo tener fondos de pantalla animados para tu PC

Si estás cansado de tener como fondo de pantalla una imagen fija o predeterminada debes saber que existe una forma de romper con esa monotonía. Seguro que en más de una ocasión has visto a alguno de tus streamers favoritos utilizando fondos de pantalla animados para su fondo de pantalla en el ordenador. Estos fondos animados pueden encontrarse en diversas webs, pero para tu información deberás pasar por caja para poder utilizarlos. Sería divertido que Windows habilitara una función para poder añadir fondos animados, pero por ahora, y con la reciente llegada de Windows 11, esto parece una opción imposible. Por lo que para instalar un wallpaper animado tendremos que instalar una aplicación. Existen varias alternativas, pero nosotros nos quedamos con Wallpaper Engine, la más popular de este campo. Sin embargo, y muy a tu pesar, deberás pasar por caja para poder disfrutar de tus fondos animados, pero ¡no te preocupes! Solo serán unos 4 euros. De este modo tu cartera no sufrirá y tendrás acceso de por vida a la aplicación con la que podrás establecer fondos animados. Wallpaper Engine: cómo funciona Una vez hayas adquirido la aplicación de Wallpaper Engine por cualquiera de sus canales de venta como su propia página web o Steam, podrás comenzar con la instalación del programa. Cuando la inicies por primera vez tendrás que realizar una pequeña configuración donde, primero, tendrás que señalar el idioma. Tras ello toca elegir la calidad del fondo de pantalla. Entre las opciones encontramos, de menor a mayor: Bajo, Medio, Alto y Ultra. Cuando clickes en uno de ellos podrás apreciar una breve descripción que nos informará sobre los parámetros en ese ajuste. Esto es así ya que un fondo animado consume capacidad y recursos de tu RAM, así que antes de comenzar con ello asegúrate de que tu ordenador cuenta con la suficiente como para no intervenir durante tu navegación. Una vez elegida la calidad, toca el siguiente paso. El tercer paso de esta configuración es simple. Básicamente deberás marcar si quieres activar el inicio automático de la app. Esto conlleva, como su propio nombre indica, que tu fondo de pantalla animado estará activo cuando inicies tu ordenador. Esto consume desde un inicio mayor memoria, pero es mucho mejor que abrir la aplicación cada vez que vayas a poner tu fondo animado. Nosotros recomendamos mantenerla activa si tu PC dispone de memoria RAM suficiente. También podrás activar el ajuste de color, aunque puede que desentone un poco tu fondo. Por último, puedes activar el modo noche, esto ya depende de tu gusto. Interfaz Wallpaper Engine | Tecnoxplora Ya está todo listo para establecer tu fondo de pantalla animado. Como puedes observar en la barra de tareas, hay un icono de una pantalla con una tuerca. Este es el símbolo de Wallpaper Engine, así que solo tienes que hacer clic y se desplegará la aplicación. Una vez dentro solo tendrás que seleccionar el fondo que más te guste y pulsar aceptar. Si en cambio estás buscando uno en concreto, puedes hacer clic derecho en el logo de Wallpaper Engine y pulsar en la opción ‘Buscar en Workshop’, aunque para ello necesitarás una cuenta de Steam. Este proceso no te llevará mucho tiempo y encontrarás miles de fondos animados, algunos gratis y otros no. Si te sientes capaz puedes toquetear las configuraciones de la parte derecha antes de seleccionar un fondo animado. Por nuestra parte esperamos que os haya servido y que disfrutéis plenamente de vuestros fondos animados favoritos.