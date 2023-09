Cómo silenciar o bloquear a un usuario en Threads

Threads ha llegado para posicionarse como la mejor alternativa a Twitter. La nueva red social de Meta. Es cierto que esta app no se puede descargar desde Europa, perohay formas de saltarte esta restricción.

Y lo cierto es que la nueva red social de Meta no está nada mal. Cuenta con un diseño muy parecido al de Twitter, por lo que en muy poco tiempo te vas a hacer con ella.

El problema, como sucede en cualquier otra red social, es que te puedes encontrar con una incómoda molestia: un usuario que te está acosando. O sencillamente quieres silenciar a alguien para no ver sus publicaciones, pero evitarte el que se entere para que no se sienta mal.

Así de fácil puedes bloquear o silenciar a un usuario

Antes de continuar, debes tener en cuenta las diferencias entre bloquear a un usuario y silenciarlo en Threads. Bloquear es la medida más drástica, ya que impide que un usuario pueda ver tu perfil, enviarte mensajes ni mencionarte en hilos. Esto significa que el usuario no podrá ver tus publicaciones, historias ni actividades en línea.

Threads ya tiene su propia versión web para que no dependas de la app | Threads

Y, evidentemente sabrá que le has bloqueado. En el caso de silenciar a un usuario, tú no verás sus publicaciones a no ser que accedas a su perfil directamente, pero podrá seguir interactuando contigo.

La primera opción sirve para quitarte de encima a usuarios que te están molestando, o que consideras que sus contenidos no te interesan o no son apropiados. En cambio, silenciar a un usuario es una solución perfecta si tienes un familiar que no para de subir contenidos insulsos. Así te evitas verlos a no ser que te obligue…

Ahora que ya sabes las diferencias, veamos los pasos a seguir en cada uno de los casos.

Estos son los pasos a seguir para bloquear a un usuario de Threads:

Abre la aplicación Threads.

Encuentra el perfil del usuario que quieres bloquear.

Toca el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla.

En el menú, selecciona "Bloquear".

Toca "Bloquear" de nuevo para confirmar.

Como te hemos indicado, una vez que hayas bloqueado a un usuario, ya no podrá ver tu perfil, enviarte mensajes ni mencionarte en hilos.

Estos son los pasos a seguir para silenciar a un usuario de Threads:

Abre la aplicación Threads.

Encuentra el perfil del usuario que quieres silenciar.

Toca el icono de los tres puntos en la esquina superior derecha de la pantalla.

En el menú, selecciona "Silenciar".

En el menú emergente, selecciona "Silenciar publicaciones".

Como habrás visto, no tiene mayor misterio el proceso, por lo que sigue este sencillo tutorial paso a paso.