Cómo instalar Threads en tu móvil aunque no está disponible en España

Meta ha dado un paso más y ha lanzado una nueva app con la que pretende competir con Twitter. Algo que no le será muy difícil tras la deriva en la que se encuentra tras las controvertidas decisiones tomadas por su propietario Elon Musk. Te contamos cómo instalar la app en tu teléfono móvil, aunque esta aún no ha llegado a nuestro país.

Instala Threads en tu móvil ahora mismo

Twitter no atraviesa uno de sus mejores momentos a lo cual se suma el lanzamiento de una nueva app con la que Mark Zuckerberg, pretende arrebatarle usuarios desencantados. Por ahora la app no está disponible en la App Store en nuestro país, pero es posible instalarla y probarla.

Interfaz de Threads | Threads

De nuevo las políticas de privada son las culpables de que en Europa no se haya podido lanzar por el momento. Y la única forma que tenemos de hacerlos es a través de repositorios como apkmirror, en los que encontramos versiones de app de otras localizaciones del globo en las que sí ha sido posible su lanzamiento. Aunque estas posiblemente no estarán disponibles en castellano, aunque para la mayoría de usuarios esto no supone un problema.

Si quieres ser de los primeros en probar la app, no debes de confundir la antigua app “Threads, an Instagram app” que aún se puede encontrar en las tiendas de aplicaciones. Sino acudir a estos repositorios en los que de forma segura podemos descargar una copia de la app para después instalarla en nuestros dispositivos móviles.

Son muchas las similitudes entre ambas plataformas, pero también lo son sus diferencias. Una que más llama la atención es el número de caracteres de los que podemos hacer uso el cual aumenta hasta los 500. Además del número máximo de publicaciones que podemos alcanzar que en este caso no plantea ningún límite, comparado con los 600 que nos permite Twitter. Así como las penalizaciones a nuestras publicaciones que se rigen por las políticas de Instagram. Aunque algo que no será del agrado de muchos usuarios es que no permite guardar borradores y las publicaciones deben ser o bien publicadas o descartadas en ese mismo momento

El diseño de su interfaz recuerda en gran medida al de Twitter y del mismo modo podremos buscar usuario e interactuar con sus publicaciones. Crear hilos o simplemente comentar los ya creados. Entre las funciones que podemos encontrar y que guarda cierta similitud con Instagram es la de la actividad reciente de la cuenta la cual podemos consultarla en el icono del corazón.

Una vez hemos instalado y descargado la app en nuestro teléfono móvil debemos usar nuestro usuario de Instagram para identificarse. Por lo que si somos usuarios de la red social no hará falta crear un nuevo perfil. Tan sólo incluir nuestros datos personales. Otra forma de hacerlo de una forma más rápida y cómoda es importar los datos desde la propia cuenta de Instagram. Antes de empezar a hacer uso de la nueva app, debemos elegir cómo será nuestro perfil. Podemos crear un perfil público al que tendrán acceso en un principio todos los usuarios sin distinción. O un perfil de carácter privado, que al igual que en otras app y redes sociales solo accederán aquellos usuarios a los que les demos permiso.