Google Maps: así puedes recordar dónde has aparcado

Para muchos conductores, recordar dónde han dejado el coche aparcado puede ser un ejercicio de memoria muy costoso. En todos los sentidos, ya que puede suponer pasar un buen rato dando vueltas por la zona. E incluso monetario, ha pasado el tiempo que teníamos puesto en el parquímetro y, al llegar hasta el coche, nos encontramos con una temida multa. Evitar esta situación es muy sencillo con la ayuda de Google Maps.

Olvídate de perder tu coche y de las multas de aparcamiento

Son muchos los usuarios de la app de GPS de Google los que desconocen esta funcionalidad que nos ofrece la app del gigante de la Gran G que muchos tenemos instalada en nuestros móviles. Por lo que, en tres simples toques y sin necesidad de instalar nada, podremos fijar la ubicación exacta de nuestro vehículo en todo momento. Del mismo modo que podemos configurar una alarma anti multas, te contamos cómo.

Fijando ubicación donde hemos aparcado el coche | TecnoXplora

Para fijar la situación exacta del coche, lo primero que debemos comprobar es que tenemos activada la ubicación en nuestro teléfono móvil y abrir la app de Maps para seguir los siguientes pasos.

En la pantalla principal de Maps, podemos ver un punto azul; este representa nuestra ubicación actual. Pulsa sobre él.

este representa nuestra ubicación actual. Pulsa sobre él. Al hacerlo, se despliega un menú desde la parte inferior de la pantalla.

En el apartado Configuración , encontramos una serie de opciones, desliza hacia la izquierda hasta encontrar la opción “guardar aparcamiento”

, encontramos una serie de opciones, desliza hacia la izquierda hasta encontrar la opción Toca sobre esta para fijar el lugar exacto.

Deslizando este menú tendremos acceso a toda la información.

Lugar exacto del aparcamiento, y su posicionamiento en el mapa.

También encontramos otras opciones como la de compartir , e incluso podemos añadir alguna nota , como tiendas o servicios que encontramos cerca.

, e incluso podemos , como tiendas o servicios que encontramos cerca. De manera que ahora en el mapa, aparece una chincheta con la ubicación exacta del vehículo.

del vehículo. Lo que permite a la aplicación guiarnos hasta él usando las funciones de “cómo llegar”

Una de las opciones más interesantes de las que nos ofrece es la posibilidad de establecer el tiempo restante de parquímetro que nos queda.

que nos queda. Definiendo el tiempo en horas y minutos restantes. Al pulsar por primera vez en este, nos pedirá permiso para enviarnos notificaciones.

restantes. Al pulsar por primera vez en este, nos pedirá permiso para enviarnos notificaciones. Así no nos pasaremos del tiempo estipulado y podremos evitar las sanciones por aparcamiento.

De manera que recibiremos una notificación, con tiempo suficiente para que podamos llevar a cabo las acciones que creamos necesarias en cada momento.

En el caso de que el vehículo se encuentre estacionado en un parking subterráneo, no podremos usar el GPS como método para llegar al punto exacto en el que lo dejamos, aunque sí podemos localizar fácilmente el lugar en el que se encuentra el parking. Y podemos usar el apartado Notas para añadir los detalles importantes, como la planta, el color y el número de plaza de parking que estamos ocupando. También permite añadir una imagen del lugar exacto en el que hemos aparcado, para que nos sea más fácil localizarlo.