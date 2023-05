Cómo reproducir automáticamente las vistas previas de Google Fotos

Tenemos por costumbre ir siempre en compañía de nuestro teléfono móvil esto permite inmortalizar cualquier acontecimiento que suceda a nuestro alrededor. Por lo que casi a diario guardamos momentos en forma de fotos y vídeos que se almacenan de forma automática en Google Fotos. En la retícula de la biblioteca de Google se muestran las previsualizaciones tanto de las fotos como de los vídeos. Con este ajuste puedes decidir que los elementos de esta se reproducen o no de forma automática. te contamos cómo.

Reproducción automática de los contenidos de las cuadrículas

Es algo frecuente en las aplicaciones en las que se incluyen vídeos la reproducción automática de los mismos, esto sucede tanto en Google fotos como en redes sociales como Facebook, Instagram, Tik Tok e incluso en YouTube. No tenemos que apretar ningún botón para que el vídeo comience a reproducirse. Algo que puede suponer el gasto innecesario de datos móviles si no estamos conectados a una red Wifi, y sobre todo algo que podemos evitar con un simple ajuste en la configuración de las mismas.

Cambiando los ajustes de reproducción automática | TecnoXplora

De manera que sólo reproduciremos los contenidos que nos interesen en cada momento. Cuando entramos en la app y nos desplazamos por la retícula vamos viendo como de forma consecutiva se van reproduciendo los contenidos y se detiene justo en el momento que pasamos a la siguiente foto o video que se reproducirá también de forma automática. Para evitar esto solo tenemos que desactivar la opción. Para ello, entra en los ajustes de la aplicación y sigue los pasos.

Para entrar en los ajustes, pulsa en el icono del perfil en la esquina superior derecha de la pantalla.

en la esquina superior derecha de la pantalla. En el menú que aparece sobreimpreso, selecciona “ajuste de Fotos”

Dentro de esta opción encontramos un amplio listado con opciones entre el que se encuentra “reproducción de la cuadrícula de fotos”

Pulsa sobre este para conocer las opciones disponibles.

En esta ocasión tenemos dos opciones que por defecto están activas.

Una es la opción” videos ” y la otra “fotos con movimiento”

” y la otra Si quieres que de forma automática no se reproduzca nada, desactiva ambas opciones. En el caso contrario selecciona la que creas conveniente, dejando la otra activa.

desactiva ambas opciones. En el caso contrario selecciona la que creas conveniente, dejando la otra activa. Con este ajuste, nos ahorramos una gran cantidad de datos, sobre todo si estamos navegando por las interminables listas de fotos de videos que componen la biblioteca de la app.

Teniendo además en cuenta que la mayor parte de los contenidos de esta se encuentra en la nube y a los que accedemos a través de Internet. Aunque siempre debemos tener en cuenta que en realidad no estamos visionando de forma íntegra el contenido de la grabación. Si no que realmente vemos la previsualización sin sonido del mismo, por lo que sólo nos vale para hacernos una idea del contenido del mismo. Desactivarlo o no, dependerá del uso que queramos hacer de la app y también en parte del tipo de tarifas de datos que tengamos, ya que de este modo los gastaremos de forma innecesaria.