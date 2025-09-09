Ya puedes llevar los fondos de pantalla de HyperOS 3.0 en tu móvil, sea cual sea

Como no podía ser de otro modo, la nueva versión del sistema operativo del fabricante chino, Xiaomi, viene cargado de novedades. Esta última actualización está basada en Android 16, y además de nuevas funcionalidades nos ofrece nuevos fondos de pantalla.

Descarga los nuevos fondos de HyperOS 3.0

Es algo a lo que nos tienen acostumbrados los fabricantes, todo sistema además de nuevas funciones, nos ofrecen un cambio de imagen con nuevos fondos exclusivos. Algo que no podía faltar en la última actualización de HyperOS 3.0. Se marcará de personalización además de renovarse, ofrece al usuario acceso a la nueva inteligencia artificial que se ha implementado.

Cada nueva versión del sistema operativo cuenta con sus propios diseños de fondos de pantalla, los cuales son exclusivos. Con estos diseños, se persigue sacar el máximo partido a la pantalla de nuestro móvil, lo que nos ofrece colores vivos y alto contraste, con los que dar un toque personal a nuestros dispositivos. Aunque esta nueva versión se encuentra aún en fase de prueba, ya se pueden descargar los nuevos fondos de pantalla que se han diseñado para este último lanzamiento. Unos fondos de pantalla que podemos descargar en alta resolución pulsando en el enlace.

Nuevos fondos HyperOS 3.0 | Xioami

Por el momento, solo tenemos acceso a una colección limitada en la que se incluyen cinco fondos. Siguiendo la línea de los anteriores, se trata de una serie con motivos contemporáneos de carácter abstracto, en la que encontramos el mismo motivo en diferentes tonos de color. Además de los fondos estáticos, la selección se completa con fondos dinámicos o animados con diferentes temáticas. Los cuales podemos descargar con una excelente resolución de 1200 x 2608 píxeles.

Aunque por el momento no podremos usar fondos originales generados por inteligencia artificial, como sí sucede en el caso de los Pixel de Google. Tenemos la función de “personalizar” que permite al usuario aplicar efectos de profundidad o animaciones en fondos de pantalla ya existentes.

Si no quieres esperar para que tu móvil tenga un nuevo aspecto y darle un toque moderno, tras descargar los fondos en nuestro dispositivo. Solo tenemos que elegir si queremos usarlos como fondo de pantalla o como imagen de bloqueo. Para lo que solo tenemos que mantener pulsada la pantalla de nuestro móvil, elegir el menú “fondos de pantalla” y seleccionar cualquiera de los nuevos fondos diseñados por Xiaomi, de la carpeta, descargas o de la ubicación en la que las hayamos guardado.

Entre las que cabe destacar la función Super Island, una característica, muy similar a la presentada por Apple, que compatibiliza las actividades de las apps en tiempo real, además añadiendo controles de reproducción multimedia, la conocida como Dynamic Island.

Estas son algunas de las novedades con las que se encontrarán los usuarios de los dispositivos compatibles que se actualizarán a hyperOS 3.0. Mientras tanto, el resto podemos disfrutar con los nuevos fondos de pantalla, diseñados para la ocasión. Mientras esperamos a la llegada definitiva de los mismos.