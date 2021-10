Cómo hacer capturas con "scroll" en Google Chrome desde tu móvil

Capturar la pantalla es una de las funciones que más utilizamos. Estas permiten guardar el contenido de nuestras pantallas, bien para tener constancias de ello o para compartirlo con otros usuarios. Hace algún tiempo los dispositivos Android recibían una actualización de sistema que permitía realizar capturas no sólo de lo que estábamos viendo, sino que también podíamos hacer scroll. Capturar todo el contenido de un documento o aplicación cuyo contenido no cabía por completo era posible, función que no podía aplicarse a las páginas del navegador. Cosa que ya es posible, te contamos cómo.

Captura el contenido de una página web desde Google

A esta nueva función no se accede a través de una actualización del sistema, sino que podemos hacerlo en las opciones del navegador en las conocidas como Flags. Estas son nuevas funciones incorporadas bien por los propios desarrolladores o por terceros con las que podemos llevar a cabo funciones que aún no han sido incluidas en las actualizaciones.

Activando Flags en Google Chrome desde el móvil | TecnoXplora

Para acceder a las flag, debemos abrir una nueva ventana en Google Chrome desde el teléfono móvil e introducir en la barra de búsqueda chrome://flags o pulsando aquí.

desde el teléfono móvil e introducir o pulsando aquí. Una vez accedemos al menú, de nuevo en la barra de búsqueda introducimos bien el nombre de la flag “ #chrome-share-long-screenshot” o algún criterio de búsqueda que se ajuste como por ejemplo “ long ”.

o algún criterio de búsqueda que se ajuste como por ejemplo “ ”. Una vez que aparezca en la lista de disponibles, pulsa sobre el botón “ default ” para desplegar la persiana con las diferentes opciones.

” para desplegar la persiana con las diferentes opciones. Para activarla selecciona “ Enabled ”.

”. Ahora solo queda reiniciar el navegador pulsando sobre “relaunch” a partir de ese momento podremos capturar el contenido completo de una página web.

El uso de esta nueva función difiere un poco de lo que estamos acostumbrados. Como norma general, cuando queremos capturar el contenido de la pantalla, pulsamos los botones asignados para ello o usamos una combinación de dedos de sobre la pantalla. Para capturar con scroll además solemos pulsar el botón correspondiente o llevar las opciones necesarias una vez iniciamos la captura. En esta ocasión el proceso cambia y lo cierto que no es muy intuitivo, Para capturar el contenido completo de una página web, lo primero es abrirla en una nueva ventana del navegador y seguir los siguientes pasos:

Capturando desde el móvil con scroll en Google Chrome | TecnoXplora

En primer lugar, pulsa sobre el icono de hamburguesa en la esquina superior de derecha de la ventana para desplegar las opciones.

en la esquina superior de derecha de la ventana para desplegar las opciones. A continuación, pulsa sobre " compartir" al igual que haríamos para la página web a otra aplicación o contacto.

al igual que haríamos para la página web a otra aplicación o contacto. En la parte inferior de la ventana vemos que han aparecido una serie de iconos. Pulsamos en el segundo icono empezando desde la izquierda de la pantalla, que lleva por nombre “captura de pantalla completa”

Vemos cómo aparece un recuadro delimitador el cual muestra un circulo con una flecha apuntando hacia arriba y otro por el contrario apunta hacia abajo. Haciendo uso de estos y deslizando hacia la dirección que indican vemos como la superficie del recuadro aumenta o disminuye en función de hacia donde estemos tirando. De este modo seleccionamos la parte de la página web que nos interese, sea cual sea su tamaño.

el cual muestra un circulo con una flecha apuntando hacia arriba y otro por el contrario apunta hacia abajo. Haciendo uso de estos y vemos como la superficie del recuadro aumenta o disminuye en función de hacia donde estemos tirando. De este modo seleccionamos la parte de la página web que nos interese, sea cual sea su tamaño. Una vez terminamos de seleccionar toda la información deseada pulsa sobre el icono de verificación situado en la esquina inferior derecha.

De este modo accedemos la previsualización de la imagen capturada, donde además podemos editarla, bien recortando, incluyendo texto o pintado como si se tratara de una captura más al terminar pulsa sobre “siguiente” en la esquina superior derecha. Por último, elige si quieres compartir la captura, guardar sólo en el dispositivo o si por el contario deseas eliminar la imagen.