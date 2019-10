No podemos negar que nos ha sorprendido, porque podíamos esperarlo de muchas otras apps en la Play Store, pero no de WhatsApp. Hasta ahora hemos conocido muchas apps de Android que de un día para otro han desaparecido de la tienda de Google, para volver de nuevo a los pocos días. Ahora hemos conocido y comprobado que no, que WhatsApp ahora mismo no está disponible en la Play Store de Google. En los últimos días habíamos conocido informaciones acerca de una brecha de seguridad de la aplicación, algo que podría darle sentido a esta extraña situación con la app de mensajería.

WhatsApp no aparecen en la tienda de Google

Una vez más ha sido la WABetaInfo, la fuente que acostumbra a informarnos sobre las diferentes novedades que llegan a la app, la que ha alertado de que la app no está disponible en la Play Store. Como podéis imaginar se trata de algo de mucho calado y que está teniendo una repercusión importante, ya que son cientos de millones de personas las que utilizan la app todos los días, y lógicamente esto genera dudas. Evidentemente, el que no esté la app en la Play Store no quiere decir que no podamos utilizar la app, para nada, como otras tantas que desaparecen de la tienda y siguen funcionando en nuestros móviles.

De hecho como apuntan desde la fuente, la única versión accesible de WhatsApp en este momento es la de la versión beta, a la que se puede acceder desde un enlace directo, por si necesitáis instalar la aplicación en este mismo momento, que es plenamente funcional igualmente. La pregunta que nos hacemos ahora es por qué se ha eliminado la aplicación de Facebook de la tienda de Google. No hay un motivo claro aún, pero intuimos que puede tener que ver algo con alguna de las brechas de seguridad que ha sufrido la aplicación en las últimas semanas.

La más importante de todas la que permitía tomar el control del teléfono de la víctima con solo enviarle un GIF a esta. Evidentemente es un problema lo bastante importante como para tomar medidas urgentes, entre las que no sabemos si se encontrará el retiro de la app de la tienda de Google. Lo más lógico es que es que WhatsApp permanezca fuera de la Play Store de forma temporal, y que vuelva de nuevo a la tienda, pero esto de momento, es una incógnita.

Actualizado: Finalmente WhatsApp ha aparecido de nuevo en la Play Store de Google, apenas unas horas después de haber desaparecido de los resultados de búsqueda. Ahora podemos descargarla de nuevo como lo habíamos hecho hasta ahora.