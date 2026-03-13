Cómo añadir una marca de agua a tus textos en Documentos de Google

Vivimos en la era digital donde la mayoría de los documentos que compartimos están en formato digital. A menudo el receptor de estos archivos no tiene claro cuál es el estado o la privacidad de la información que contiene. Para asegurarnos de ello la forma más visual de hacerlo, son las marcas de agua. A continuación, te contamos para qué sirve este recurso y cómo aplicarlos a tus documentos de Google.

Añade una marca de agua a los textos en Documentos de Google

Las marcas de agua son textos o imágenes que se colocan como fondo de los documentos, dejando ver el contenido original, de forma que la persona que recibe la información el carácter de esta, si se puede divulgar o no, o qué atenerse con ella. Si se trata de un borrador, una copia, un documento original o la versión final, con lo que evitamos confusiones. Para proteger la confidencialidad de la información podemos usar términos como confidencial, privado o solo para uso interno, siendo una advertencia a la hora de compartir la información con terceros. En algunos casos, esta se usa para reforzar la imagen de marca incluyendo el logotipo de nuestra empresa. Dando un toque más profesional a las comunicaciones.

Aplicando marca de agua en Documentos de Google | TecnoXplora

Aunque generalmente se usan para reclamar la autoría, previniendo el plagio y el uso autorizado del trabajo intelectual, con esto dejamos claro quien es creador original del contenido. Para incluir la marca de agua en un documento de Google, solo tenemos que abrirlo y editarlo, un proceso que realizamos de forma nativa, ya que no es necesario instalar nada. Tan solo debemos seguir los siguientes pasos:

Desde el documento, accede al menú “insertar” , que encontramos en la parte superior, la hacerlo se desplegará un menú en el que debemos seleccionar “marca de agua”

, que encontramos en la parte superior, la hacerlo se desplegará un menú en el que debemos seleccionar A la derecha desde el panel lateral, elegimos la opción que necesitamos en cada momento, entre “texto” y “imagen”.

Si seleccionamos “texto” solo tenemos que introducir el mensaje, como borrador, confidencial o nuestro propio nombre.

solo tenemos que introducir el mensaje, como borrador, confidencial o nuestro propio nombre. Además de incluir el mensaje, podemos darle nuestro toque personal, eligiendo la tipografía, el tamaño, aplicar negritas o cambiar el color.

Debemos comprobar que la casilla “transparencia” está activada, de manera ahora podemos ajustar el nivel de esta, para que no dificulte la lectura. Además de elegir el lugar en el que se mostrará, también podemos seleccionar si la marca aparece en horizontal o diagonal.

está activada, de manera ahora podemos ajustar el nivel de esta, para que no dificulte la lectura. Además de elegir el lugar en el que se mostrará, también podemos seleccionar si la marca aparece en Una vez, estamos conformes con el aspecto de esta, solo queda pulsar sobre “hecho” para guardar los cambios.

Así de forma automática la marca de agua que hemos creado se aplicará a todas las páginas del documento. Una vez creada, también podemos aplicarlos a otros documentos. Del mismo modo que la hemos creado, es tan sencillo como volver al menú insertar>Marca de agua. Donde tenemos la opción de editarla e incluso quitarla pulsando en el botón inferior.